Vuelta a la rutina

Chumbi, duda por un esguince de tobillo.

En la larga travesía del Real Murcia en Segunda División B, desde el descenso administrativo del verano de 2014, las puertas de la Nueva Condomina nunca habían estado cerradas por tanto tiempo. Y es que, después de que los puestos de play off de ascenso se alejasen el pasado curso, los aficionados granas han tenido que esperar 111 días para volver a casa. Con la ilusión totalmente renovada y con sus limitaciones al descubierto, el Real Murcia vuelve a disputar un partido oficial como local tras la derrota del pasado fin de semana ante el filial del Cádiz. El conjunto muricano recibe esta tarde al Algeciras (18.30 horas, La 7TV) con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones de la pretemporada y, sobre todo, corregir los errores que le impidieron sumar los primeros puntos en la jornada inaugural.

La solidez en las dos áreas por parte de la plantilla que dirige Adrián Hernández, al no conseguir ampliar el marcador en Cádiz y al pagar caro dos errores cometidos en defensa, será uno de los aspectos a recuperar hoy ante otro recién ascendido a la categoría. El entrenador murciano desveló durante la previa del choque que realizará cambios en el once incial para su estreno en casa, ya que confía más «en un paquete colectivo de futbolistas» que en un once único. No obstante, Adrián Hernández podría verse obligado a variar sus planes por alguna molestia física de sus futbolistas como ocurre en el caso del delantero Rafa Chumbi.

El aguileño, uno de los referentes del equipo esta temporada, sufrió durante la semana un pequeño esguince de tobillo y será duda hasta última hora para ser de la partida. Aunque las rotaciones más palpables podrían producirse tanto en el centro del campo como en la defensa. En caso de que Adrián Hernández repita el once de la primera joranda, hasta ocho jugadores podrían debutar como locales en el estadio murcianista después de recalar durante el verano en el club grana. Kevin García, Álvaro Rodríguez, Julio Algar y los murcianos Edu Luna, Iván Pérez, Alberto, Manolo y Peque se unirían a Tanis, Juanma Bravo y Chumbi, quienes ya formaban parte del plantel murcianista el pasado curso.

«El Algeciras es un equipo atrevido, muy hecho, porque cuenta con jugadores del año pasado, por lo que en ese aspecto nos lleva ventaja a todos en cuanto a conceptos de equipo. Han firmado a jugadores que son muy peligrosos arriba y la mayor dificultad del partido es que tienen cierta anarquía que hace que sea difícil contener al rival», dijo el entrenador murcianista y añadió que su rival de hoy «va a intentar luchar y va a querer tener protagonismo, no creo que vengan a esperar a ver qué pasa porque no va con su estilo. Es un equipo que quiere ser protagonista ya sea por juego vertical o directo».

El conjunto andaluz, que regresó la pasada campaña a la categoría de bronce desde la Tercera División, sumó el pasado fin de semana un punto tras firmar el empate en casa con el Villarrubia (0-0).

Se espera una buena entrada en Nueva Condomina después de que el club anunciase hace unos días que se encuentra a poco más de dos mil abonados para alcanzar la cifra de los 12.000 carnés.