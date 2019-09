El Real Murcia muestra todos sus defectos en su debut en casa

El debut en Nueva Condomina del Real Murcia ha acabado con unas sensaciones extrañas. Como ya había avisado Adrián Hernández, a los granas, con poca experiencia en la categoría y con la presión de jugar en un estadio cuatro estrellas, les ha podido excesivamente la presión. Lo curioso es que el rival, el recién ascendido Algeciras, se ha manejado como ha querido sobre el césped del estadio murciano, luciéndose durante muchos minutos por su tranquilidad a la hora de conducir el balón y combinar en busca de la portería defendida por Tanis. En un primer tiempo horroroso, el Real Murcia tuvo la suerte de adelantarse en el marcador en la primera ocasión que tuvo. Jugada iniciada por Josema, en la que Juanma ponía el balón al área y Chumbi remataba para poner el 1-o en el marcador. Era el minuto 7 y los de Hernández ya tenían el tanto que debería tranquilizarles, pero nada de eso sucedió. Con una imagen muy lejana a lo prometido por el preparador murciano, la decepción fue creciendo minuto a minuto. Y a la vez que los granas cabreaban a su paciente afición, los visitantes se venían arriba con distintas ocasiones que si no acabaron en gol sí sirvieron de aviso. En el 45, Karim premiaba el esfuerzo de los de Emilio Fajardo y condenaba a un Murcia que ya en la segunda parte y pese a mejorar en los instantes finales no pudo dar una alegría a sus seguidores.

Llegó el Real Murcia a Nueva Condomina y le temblaron las piernas. Y no un minuto ni dos, sino toda una primera parte en la que los de Adrián Hernández no mostraron ninguna de las señas de identidad prometidas por el técnico grana. Ha avisado en varias ocasiones el preparador murcianista que los jugadores, la mayoría con poca experiencia en la categoría, deberían tener un periodo de adaptación, además de superar el miedo escénico de vestir la elástica de un club centenario. Sus palabras se han convertido en realidad. Solo hay que ver la primera parte ofrecida esta tarde por los futbolistas del Real Murcia. Rodeados de público no han dado pie con bola. Podría ser una excusa no solo al mal juego sino también a la falta de ideas, a la ausencia de intensidad, a la descolocación de todas las líneas, pero no sirve de nada si se piensa que enfrente estaba un Algeciras, recién ascendido a la categoría, al que, pese a su debut en la categoría, no le afectó la presión, consiguiendo que los 45 primeros minutos en Nueva Condomina se le hicieran 'molto' cortos. Tampoco vale la excusa del susto de saltar al césped de un estadio cuatro estrellas si se tiene en cuenta que a los siete minutos el Real Murcia ya estaba por delante en el marcador. Lo tuvieron demasiado fácil los murcianos, pero se empeñaron en jugar con fuego, y al descanso se fueron con un empate en el marcador y con un baño en las espaldas, el que le dieron los futbolistas entrenados por Emilio Fajardo.

Ni un minuto necesitó el Algeciras para tomar el control del partido, para mostrar su hoja de ruta. Pero si los visitantes no se ocultaron, parecía que el Real Murcia tampoco lo iba hacer, porque en su primer acercamiento ya estaba por delante en el marcador. Prometió Adrián Hernández que quería un equipo dominador y que mirase arriba, no se vio de inicio, sin embargo sí fue un conjunto matador. Solo hay que ver que a las primeras de cambio ya habían batido a Lopito. Fue una jugada iniciada desde el área propia por Josema. El muleño, como un huracán cuando ve las puertas y las ventanas abiertas, aprovechó que el Algeciras todavía no se había asentado en el terreno de juego para avanzar y avanzar por la derecha. En apenas unos segundos ya estaba en el otro área, y fue allí donde, en vez de centrar, buscó el contacto con Juanma. De J a J, y tiro porque me toca, podríamos decir, porque la combinación entre ambos acabó con un balón del segundo al área donde esperaba Chumbi con el hambre de esas personas que hacen dieta y que ven el domingo como el día de perfecto para darse algún que otro capricho. El '9' grana no falló, y Nueva Condomina pensó que por fin iba a vivir una tarde plácida.

Adelantarse en el marcador no cambió nada. El Real Murcia no se vino arriba, no fue un equipo intenso, con ganas de comerse el mundo; y el Algeciras no dudó, tampoco le temblaron las piernas a los de Emilio Fajardo. Como si los visitantes fueran los locales, se lanzaron arriba con criterio. Tocando el balón, buscando la mejor alternativa y apoyándose sobre todo en jugadores como Ñito, uno de los más peligrosos, Domínguez o Karim, al que no hubo forma de frenar de ninguna de las maneras. Y pasito a pasito, con creatividad unas veces y con intensidad y presión otras, el Algeciras neutralizó al Real Murcia hasta reducirlo a nada. Apenas algunas apariciones de Josema, porque del resto de jugadores nada se supo, destacando especialmente a un Iván Pérez que en Cádiz fue de lo mejorcito y que ayer directamente no apareció.

Cada balón dividido acababa en las piernas de los visitantes, cada combinación era protagonizada por los de verde, cada ocasión de gol se producía en la portería defendida por Tanis, y así, conforme pasaban los minutos, pocos creían que el Real Murcia fuese capaz de irse al descanso mandando en el marcador. Karim, que fue una pesadilla para la defensa, incapaz de fijarle, y Choco disfrutaron de claras ocasiones que se marcharon rozando el palo. Tardó, pero, como se veía venir desde prácticamente el principio, llegó. El jarro de agua fría ocurrió en el minuto 45. Una falta botada por Domínguez encontró a un Karim demasiado suelto, con todo el espacio y el tiempo del mundo para elevarse y rematar a placer en una ocasión que esta vez sí acabó en la red de la portería defendida por Tanis.

No cambiaron mucho las cosas en el inicio del segundo tiempo, aunque conforme fueron pasando los minutos el Algeciras bajó en intensidad y el encuentro se igualó. A los 57 minutos, Adrián Hernández ya había realizado dos cambios como el que toca teclas en busca de soluciones. Josema y Alberto Rodríguez dejaban sus sitios a Peque y Manolo. Con el partido un poco roto, tocaba aprovechar cualquier chispazo posible. Chumbi pudo poner el 2-1 tras un centro de Álvaro Rodríguez, pero Lopito tuvo una respuesta de altura para evitar el gol. Luego un remate de Julio Algar se iría fuera. Ya no había control ni por parte de unos ni de otros. El Algeciras también tuvo su ocasión en un remate del recién incorporado Ganet que se marchó cruzado.

Los últimos minutos fueron como una pelea sin escudos. No se protegían ni granas ni los gaditanos. Con las fuerzas flaqueando demasiado, los balones largos se sucedieron a la espera de algún fallo del rival. Desde el bando murcianista la consigna era clara, buscar a Chumbi, y el delantero seguía rematando como podía cada balón que le llegaba, pero ya no hubo más goles y el marcador se quedó con el empate a uno con el que se acabó la primera parte.