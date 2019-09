En busca del estreno

Los jugadores del filial Vera, Ismael, Óscar Siafá y Leomar Pinto, en la convocatoria.

El Fútbol Club Cartagena buscará esta tarde la primera victoria de la recién estrenada temporada 2019-2020. En el primer partido, frente al Badajoz en el Municipal Cartagonova, los de Munúa lo hicieron todo para llevarse el botín de los tres puntos pero faltó acierto. Ahora, la liga da una segunda oportunidad para empezar a sumar de tres. El encuentro será esta tarde, a las 19.30 horas (footters.com).

Para este partido, el preparador uruguayo no va a poder contar con cuatro futbolistas y por diferentes motivos. En el caso de Elady, el jienense tendrá que cumplir el último partido de sanción que le queda y, la duda surge cuando no se sabe si será el último partido como jugador del Cartagena. En el caso de Santi Jara, tras una pretemporada ausente por las lesiones, esta semana volvía a tener que pasar por la enfermería y no participará, como mínimo, en las próximas cuatro jornadas. En cuanto a Carrasquilla, el futbolista ha viajado con la selección de Panamá para jugar el 5 y el 8 de septiembre dos partidos contra Bermudas. El nuevo seleccionador, el argentino Américo Gallego, ha decidido contar con el mediocentro, que también se perderá la cita frente al Sevilla Atlético, del próximo domingo, a las 20.00 horas. Y por último, José Ángel no tiene el pase internacional todavía por lo que es inviable contar con el futbolista sevillano.

Con estas bajas, y con solo 15 jugadores del primer equipo convocables, Munúa se vio en la obligación de contar con cuatro futbolistas del filial para completar la convocatoria de 18 efectivos. Javi Vera, tras su buena actuación la pasada semana, repita. Ismael es otro que encandiló al entrenador albinegro con una gran pretemporada y por eso también está en la lista. Los otros dos que viajaron fueron el punto Óscar Siafá, que la temporada pasada jugó en el Eldense e Ilicitano, y el mediocentro venezolano Leomar Pinto.

Enfrente, habrá un Don Benito que, en pretemporada, ha jugado 10 partidos, de los cuales 8 los han saldado con victoria y dos con empate. Completamente invictos. Y bien es cierto que han jugado con muchos clubes de inferior categoría pero, en su puesta a punto, se han medido al Extremadura, cosechando un empate a un gol, o al Badajoz, rival en el grupo IV, saliendo victoriosos por la mínima (1-0). Los de Juan García, técnico que consiguió la permanencia el curso pasado, han presentado once caras nuevas. Entre todos los fichajes, reconocibles para el público de la Región de Murcia hay dos. El primero, José Artiles, jugador que vistió la elástica albinegra y que el año pasado militó en El Ejido. El segundo, Manu Miquel, ex del Jumilla.

Si miramos un año para atrás, el Cartagena tiene dos antecedentes en el Vicente Sanz, y ambos de forma consecutiva. El primero, en liga, el cuadro blanquinegro no pasó del empate. En el segundo, en la Copa del Rey, sí pudieron conseguir la victoria por un ajustado 0-1. De ahí que Gustavo Munúa fuera tan cauto a la hora de hablar del Don Benito. Un equipo que en su campo, el curso pasado, sacó 20 puntos en casa de los 44 que sumó en su casillero. El encuentro en el Cartagonova fue otra historia, donde los locales golearon por cuatro goles a cero.

La primera victoria tiene que llegar para un Cartagena que debe ganar confianza tras una pretemporada extraña, donde las lesiones han sido la tónica habitual y las ausencias han estado muy presentes. A pesar de no llegar al cien por cien para este encuentro, el técnico uruguayo aseguraba que el equipo estaba bien. Solo el resultado dirá si la mejora tiene que ser más rápida.