Mari Romero, campeona de Europa profesional

La lumbrerense Mari Carmen Romero Molina logró un nuevo hito en el deporte regional al lograr el título de campeona de Europa profesional de boxeo. En el sexto asalto de su combate con la alemana Bilgenur Aras, logró un KO que le otorgó el cinturón de campeona continental de la WIBF (Women's International Boxing Federation).

Esta polifacética competidora de 33 años de edad, que es madre de dos niños y que este año también ha sido campeona del mundo de muay-thai, logró este éxito en Frankfurt (Alemania), la tierra de su oponente.

'La Bicho', como cariñosamente es conocida en su pueblo, ha tenido que bajar casi siete kilos de peso desde que derrotó a la catalana Jessica Sánchez en Alcantarilla y entró entre las quince mejores del ránking europeo. "Ha sido un verano muy duro, entrenando mucho, pero aquí está el título", dijo tras el combate en un vídeo en su cuenta en la red social en Facebook.

No fue fácil para Mari Carmen Romero ganar este título, ya que sufrió una gastroenteritis horas antes del combate y "me quedé prácticamente deshidratada", dijo. Pese a ello, ganó por KO a su rival, quien se "quedó desmayada en la lona y se la tuvieron que llevar en camilla". Ahora solo piensa en disfrutar de su éxito tras un "verano muy duro, sin playa ni piscina, sin nada, solo entrenando para vivir este sueño". La lumbrerense ha tenido bajar hasta los 53,7 kilos cuando su peso normal está en 58 para poder competir en este combate. "Me he tirado todo el verano sin comer helados y a base de pechuga, arroz, huevos cocidos, ensalada y verdura, al margen de cinco o seis horas diarias de entrenamiento", expresó. Además, renunció a sus vacaciones como monitora en el pabellón de El Esparragal "porque en el mes de marzo me iré a Tailandia a intentar revalidar el título de campeona del mundo de muay-thai".

"Esto es un sueño. Muchas mujeres matarían por hacer lo que yo hago, aunque me tenga que levantar a las seis de la mañana para salir a correr todos los días", declaró Romero una púgil que está entrenada por Pedro Sánchez y su propio marido, Francisco Ponce.

Nunca antes un boxeador murciano había competido a tan alto nivel en categoría profesional, teniendo la oportunidad de conseguir un cinturón de campeón de Europa: "Ni hombre ni mujer, ni tampoco nadie ha ganado un Campeonato de España de profesionales como he hecho, algo que me hace sentir especialmente orgullosa", declaró una murciana que comenzó a competir con solo cuatro años en kung fu y que en 2019 recibió uno de los premios del 8 de Marzo por ser un ejemplo de superación.