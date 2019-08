Adrián Hernández: "Habrá cambios en la alineación todas las semanas"

"Tenemos que volver a ser nosotros mismos", incide.

Después de más de cien días de espera, el Real Murcia regresa mañana a la Nueva Condomina para disputar un partido oficial como local. Tras la derrota ante el filial del Cádiz en la jornada inaugural de la Segunda División B, el conjunto grana recibe al Algeciras (18.30 horas, La 7TV) con la intención de olvidar el mal sabor de boca provocado por los errores defensivos que le privaron sumar los primeros puntos del curso. Adrián Hernández, entrenador grana, avisó ayer en la previa del choque que tiene preparados algunos cambios en el once inicial y confía en poder ofrecer una mejor imagen en el estreno ante sus aficionados. «Habrá cambios, todas la semanas será así. Confío más en un paquete de futbolistas que en un once inicial único, ya que veo esto como un concepto colectivo. En función de las necesidades, ya iremos viendo», explicó ayer el entrenador murciano ante los medios de comunicación.

Adrián Hernández no se escondió al afirmar que el Murcia firmó su peor partido en lo que va de verano justo cuando arrancó el curso, puesto que «no fuimos nosotros». Aunque espera que su plantilla haya aprendido de los errores para el estreno en la Nueva Condomina. «Respecto al partido frente al Cádiz B espero que cambiemos la personalidad, la forma de jugar a la hora de replegar, de contragolpear... que seamos nosotros. La semana pasada no fuimos nosotros y no se puede perder la identidad. No hay que confundir la identidad con el juego de posición, tenemos que dominar todos los aspectos del fútbol para poder hacer daño al rival. Lo positivo es que en un ambiente no muy bueno apenas recibimos ocasiones de gol porque los goles llegaron después de dos errores. Tenemos que ser nosotros mismos y sacar el fútbol que nos ha gustado durante la pretemporada y que en Cádiz no se vio», aseveró el técnico.

Para la mayoría de los futbolistas que actualmente componen el plantel murcianista, el encuentro de mañana será su estreno en un estadio como la Nueva Condomina. El entrenador grana espera que el 'miedo escénico' no se apodere de sus jugadores aunque es consciente de que será un proceso también a tener en cuenta. «Vamos a tener que esperar a ver la situación, porque es algo que tienen que vivir. Intento realizar todo el trabajo psicológico que se pueda, pero el futbolista tiene que estar en esa situación y sobre todo asimilar la frustración por cometer un error. Seguir haciendo lo que tiene que hacer a pesar de que se falle. Eso es algo nuevo para algunos jugadores y estoy convencido de que el equipo va a ir dando pasos y sacando lo que lleva dentro porque en pretemporada hemos visto de lo que es capaz», añadió.

Respecto al rival de mañana, el Algeciras, otro recién ascendido a la categoría de bronce, el entrenador grana no se fía. «Es un equipo atrevido, muy hecho, porque cuenta con jugadores del año pasado, por lo que en ese aspecto nos lleva ventaja a todos en cuanto a conceptos de equipo. Han firmado a jugadores que son muy peligrosos arriba y la mayor dificultad del partido es que tienen cierta anarquía que hace que sea difícil contener al rival», dijo el entrenador murcianista y añadió que «el Algeciras va a intentar luchar y va a querer tener protagonismo, no creo que vengan a esperar a ver qué pasa porque no va con su estilo. Es un equipo que quiere ser protagonista ya sea por juego vertical o directo».