El Cartagena se recicla de nuevo

Del año pasado solo 'sobreviven' seis jugadores a la espera de lo que pase con el meta Mario Fernández y el 'caso Elady'.

Que el Fútbol Club Cartagena ha pasado este verano por un proceso de cambio es una realidad difícil de discutir. A pesar de que se ha escuchado varias veces decir que mejorar lo que había era prácticamente imposible, ha habido una regeneración casi en total profundidad.

Solo seis jugadores del curso pasado han sido los supervivientes de esta criba. Mario, Cordero, Ayala, Carrillo, Elady y Santi Jara ya vistieron la camiseta albinegra el curso anterior y, de momento, están repitiendo esta temporada. Aunque, como todo el mundo bien sabe, el asunto de Elady está sin resolverse y no se descarta que haya salida de última hora. Desde el club, este asunto lo tienen claro. O 500.000 euros o el jienense se queda, contra su voluntad.

De estos seis futbolistas, tres jugaron algún minuto. Cordero y Carrillo fueron titulares. Santi Jara pisó el verde del Cartagonova durante media hora y Sergio Ayala permaneció en el banquillo bajo la sombra que proyectan dos torres mandadas a ser titulares como son Carlos David y Andújar.

Es decir, revolución sí ha habido y, todavía quedan más piezas por llegar. Se está en busca y captura de un delantero, un jugador de banda y un defensa. Es decir, que a los 14 fichajes hechos hasta la fecha habrá que añadir tres más, sumando un total de 17 refuerzos en este verano tan convulso en la casa cartagenerista. Una revolución, sí, se diga lo que se diga.

Además, todavía queda saber qué pasa con Mario Fernández. Se le está buscando al guardameta un nuevo destino que no termina de llegar. Pero su salida está clara. La portería albinegra la tiene cerrada ante la llegada de Marc Martínez y Esteve, con lo que tiene las horas contadas en Cartagena. Además del caso Elady, anteriormente mencionado.

Y si eran pocos los que podían contar las hazañas del año en el que el equipo consiguió el récord de puntos en Segunda División B, la situación actual hace que dos de ellos no vayan a estar en el siguiente partido.

Se puede decir que el FC Cartagena tenía las mismas 'alas' que la temporada anterior pero ninguno de los dos podrá participar en la cita que tiene el equipo este domingo, a las 19.30 horas, frente al Don Benito. Los extremos, piezas mandadas a ser vitales este año recien empezado, estarán ausentes.. Elady continúa sancionado. Este ya será su último partido tras la roja vista en play off contra la Ponferradina y, la próxima jornada, podría retornar al once de Munúa. O no, porque se desconoce cuál será el desenlace de esta telenovela que lleva emitiéndose todo el verano. El mercado de fichajes cierra el 2 de septiembre y, el de este fin de semana, podría ser el último partido que viviese como futbolista albinegro.

En el caso de Santi Jara, las lesiones han mermado su pretemporada y su arranque liguero. Hasta dentro de un mes, en el mejor de los casos, no se va a poder ver sobre el terreno de juego a un jugador que tiene que marcar la diferencia y ser uno de los líderes de este Cartagena que, nuevamente, tiene que buscar el ascenso.

El gran número de cambios y una pretemporada donde ha habido un sinfín de inconvenientes que han impedido que se establezcan las conexiones necesarios para llegar al inicio en perfecta sintonía hacen que, en la siguiente jornada, haya que sortear otro obstáculo en este arranque.



Próxima jornada

Tras el encuentro en Don Benito, el Cartagena volverá a jugar en casa el domingo, 8 de septiembre, a las 20:00 horas, en este caso contra el Sevilla Atlético, en el partido que corresponde a la tercera jornada de Liga.