Alejandro Valverde gana la séptima etapa de la Vuelta a España

El murciano Alejandro Valverde Belmonte, del equipo Movistar, ha logrado la victoria en la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ha concluido en la cima de Mas de Costa. El buen trabajo de su equipo durante toda la jornada, tirando abajo una fuga peligrosa, ha propiciado la duodécima victoria de etapa en su carrera deportiva del murciano en la ronda española.





"Thanks to the whole team, because they made a huge gamble for us to try and win the stage - and thanks to @NairoQuinCo, because he really drove the pace well through the climb so I could get that victory" - @alejanvalverde #LaVuelta19 #BalaArcoíris ?? pic.twitter.com/AEwd2SjJma