Juanma: "Adrián me pide que, con balón, me suelte"

El centrocampista del Real Murcia, Juanma Bravo, valoró ayer en sala de prensa la derrota frente al Cádiz B, un tropiezo que, según confesó, «jode». «En dos jugadas aisladas te meten dos goles, y creo que el equipo hizo un partido serio, pero desde el lunes solo hemos pensado en el Algeciras», manifestó. El jugador de Cabezo de Torres confesó que el técnico Adrián Hernández le ha pedido defensivamente «intensidad y que achuche. Con balón, me ha dicho que me suelte y, sobre todo, que juegue fácil», añadiendo sobre el entrenador que «me transmite muchísima confianza, tanto a mí como a cualquier jugador de la plantilla. Estoy a muerte con él, nos transmite su estilo y nos intenta sacar lo mejor a cada uno». Además, para Juanma, autor del gol del pasado fin de semana ante el Cádiz B, marcar con la elástica grana «me da sensación de gozo y alegría, en el momento ni yo mismo me creí haber marcado ese gol. Este año espero meter alguno más que el año pasado», concluyó el canterano murcianista.