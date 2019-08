José Ángel, un fichaje con suspense

El Fútbol Club Cartagena ya ha cerrado su centro del campo. El martes a última hora el club anunciaba la contratación de José Ángel Jurado y no pasaban ni 12 horas cuando el futbolista sevillano ya era presentado.

En sus primeras palabras como albinegro, el pivote aseguraba que, a pesar de que mucha gente pudiera pensar que ir a Segunda División B era dar un paso atrás, él estaba convencido de que «me lo tomo como algo importante en mi carrera. Hay gente que me ha dicho lo del paso atrás, pero es al frente. Lo cojo con muchas ganas».

De momento, tanto el club albinegro como el futbolista están pendientes del pase internacional. «No es una situación normal», decía Paco Belmonte, presidente del club, que acompañaba a José Ángel en la rueda de prensa. Y es que el futbolista, propiedad del Bodo noruego, estaba cedido en el Sheriff de Moldavia. Con el cuadro nórdico rescindió su contrato, pero el que le ligaba a los moldavos era hasta diciembre de 2019, aunque fuera en calidad de cedido. Es decir, que si el equipo de Europa del este se pone tozudo, puede complicar la historia. Pero lo normal sería que todo se resolviera esta misma semana. «Hay un problema entre clubes. Hay que aclarar quién tiene la propiedad del jugador. Es una situación que conocíamos y que aceptamos. Se va a resolver, como tarde, el viernes», explicaba el mandatario albinegro.

Mientras tanto, el jugador tiene ganas de empezar a competir. «Me encuentro bien y quiero meterme pronto en la dinámica del equipo», decía ansioso el jugador.

El ex de Almería, Villarreal B, Mirandés o Betis, entre otros, tuvo posibilidad de firmar en Cartagena hace ya dos temporadas, pero no se concretó. «Llevaba ya un año en el extranjero. Es cierto que hablamos pero también tenía esa cosilla de seguir fuera. Estaba contento y feliz. Me guío mucho por eso. En ese momento, lo más positivo para mí era seguir allí. De hecho, tengo un buen recuerdo de la etapa en Noruega», decía. Y, ¿por qué ahora sí? Pues según el futbolista, «los últimos meses no fueron del todo buenos personalmente. Era momento de volver a España siempre que tuviera un proyecto interesante. Había otras propuestas de fuera pero era el momento de regresar y venir a Cartagena. Este proyecto es bueno para mí y vamos a crecer de la mano», explicaba.

José Ángel se definía como un jugador al que le «gusta ser protagonista con el balón, tenerlo en los pies. Cuando tengo la pelota soy feliz. A la hora de defender, trabajo, compromiso y solidaridad».

La contratación se hizo «rápida. Hace una semana nos pusimos en contacto», afirmaba el jugador, y con esta firma por una temporada se queda listo el centro del campo albinegro.

Además, también se pronunciaba al respecto de otros temas Paco Belmonte. Preguntado por Mario, el dirigente explicaba que « teníamos muy avanzada su salida en forma de cesión. Todo estaba enviado y cerrado. Pero a última hora, el otro club se ha echado para atrás en una negociación que no nos ha gustado ni al futbolista ni a nosotros», por lo que hay que buscar otro destino. Carrasquilla ya se ha ido con la selección absoluta de Panamá y afirmaba Belmonte que falta «un delantero, un jugador de banda y otro defensa central» para cerrar la plantilla.