Un sueño hecho realidad para Javi Vera

"No escuchaba nada una vez que comenzó el partido", afirma

Javi Vera es natural de Torreagüera, una pedanía murciana de poco más de ocho mil habitantes. Empezó en Beniaján a dar sus primeros toques al balón. A los 17 años se incorporaba al Real Murcia de División de Honor en donde coincidió con Jesús Carrillo, actual compañero de vestuario. Tras terminar su etapa juvenil, jugaba en el Imperial. El primer año, bien. El comienzo del segundo, una pesadilla. Cuando ya se llevaban transcurridas siete jornadas de la competición, le comunicaron que no tenía ficha. A las órdenes del barco grana estaban Raúl Moro y Deseado Flores, que no solo dejaron inestabilidad en el primer equipo. De ahí, marchó al Jumilla B, luego pasó por Lorca, y el año pasado terminó recalando en el Estudiantes, filial vinícola por convenio.

El pasado mes de julio llegaba a Cartagena con la esperanza de, algún día, poder ser valorado. Y en la primera jornada, ante la cantidad de ausencias que tenía Munúa, fue titular. «No me lo esperaba. De hecho, durante la semana, estuve entrenando con el primer equipo y no pensaba que iba a ir convocado. Para mí es un regalo, un sueño hecho realidad poder debutar en esta categoría y en este estadio que me impresionó bastante», decía un ilusionado Vera. Su momento llegó, y lo aprovechó. Cuajó un buen encuentro frente al Badajoz y la grada le reconoció ese sacrificio. «Sabía que estaba haciendo un buen partido. Yo sé que cuando haces un esfuerzo y te entregas al cien por cien, la afición aquí te lo agradece. Tenía la piel de gallina y estoy muy orgulloso de esa ovación», explicaba con una sonrisa.

Vera nunca va a olvidar la orden que le dio Gustavo Munúa. Directa, concisa, como deben ser los mensajes. «Nos cogió a Cordero y a mí tras el calentamiento. El mensaje fue claro. Nos dijo que el centro del campo tenía que ser nuestro y creo que lo hicimos bastante bien. Cordero, en especial, me echó una mano. Fue fácil», recordaba el joven jugador. El murciano reconocía estar nervioso «la noche de antes del partido» pero, todo eso se fue transformando en calma una vez tuvo contacto con la pelota. «Los compañeros me dijeron que las primeras acciones del partido las hiciera fácil para coger confianza», confesaba. «No escuchaba nada una vez que me metí en el encuentro», proseguía, denotando un grado alto de concentración en la labor que tenía que realizar.

El mediocentro recibió muchos halagos. Le llegaron por redes sociales, desde la grada, por parte de sus compañeros y, también, se acercaron a felicitarle los mandatarios. «Belmonte y Breis me dijeron que siga por este camino, que es la única manera de llegar a algo», decía. Pero la llave para su progreso la tienen desde las oficinas albinegras ya que solo tiene un año de contrato. «Ahora mismo no quiero pensar en el futuro. A día de hoy estoy en dinámica del primer equipo y todo lo que venga, sea jugar un segundo o sesenta minutos, lo voy a coger con agrado. Voy a defender este escudo con todas mis fuerzas», expresaba el jugador.

Del barro de Tercera, descendiendo a Preferente, sacó varias conclusiones. «El año pasado fue cuando más aprendí», decía. «Sufrimos muchísimo. Después, firmo aquí con el filial y yo encantando cuando recibo la noticia de que voy a entrenar arriba. Y ya, debutar, era impensable. Es lo bonito del fútbol, que cuando pasan estas cosas y te llega la oportunidad, hay que aprovecharla», culminaba. Esto es solo el principio y el Cartagena busca reforzar el centro del campo, pero lo que queda claro es que, si ese futbolista para la sala de máquinas no llegara, siempre estará Javi Vera para poder salvarle la papeleta al entrenador cuando la situación lo requiera durante la temporada. El FC Cartagena se enfrentará en la segunda jornada al Don Benito el próximo domingo en el que será el primer encuentro del curso como visitante.