El momento más esperado por todos

Hasta ocho futbolistas de los que iniciaron el curso en Cádiz podrían debutar como locales en el estadio grana

La necesidad económica en la que se encuentra instaurada el Real Murcia, tras atravesar uno de los periodos más convulsos en los despachos, ha obligado al club a confeccionar una de las plantillas más austeras de su historia. Pero también una de las más soñadoras. Y es que en cada una de las presentaciones que se han realizado este verano, la respuesta era la misma. Todos y cada uno de los futbolistas que han ido llegando al conjunto grana, incluso el entrenador Adrián Hernández, han soñado durante estos tres meses con el partido del próximo domingo a las 18.30 horas frente al Algeciras.

El Real Murcia regresará al césped de la Nueva Condomina 111 días después de su último partido como local, y lo hará repleto de caras nuevas. Unos rostros iluminados por las ganas de saltar al terreno de juego con la camiseta grana por primera vez como local para recobrar parte de la ilusión perdida el pasado domingo con la derrota en Cádiz (2-1). Si Adrián Hernández decide apostar de nuevo por el once que estrenó la temporada frente al filial gaditano, serían hasta ocho jugadores los que debutarían por primera vez en Nueva Condomina con la grana. Kevin García, Álvaro Rodríguez, Julio Algar y los murcianos Edu Luna, Iván Pérez, Alberto, Manolo y Peque se unirían a Tanis, Juanma Bravo y Chumbi, quienes ya formaban parte del plantel murcianista el pasado curso. Además, se espera una gran entrada en la Nueva Condomina -todavía llamada así a la espera del cambio de nombre anunciado por el club tras alcanzar un acuerdo con el empresario Enrique Roca- tras responder los aficionados en la campaña de abonados, donde el Murcia se ha marcado el desafío de llegar a los 12.000 carnés.

No obstante, la plantilla que dirige Adrián Hernández deberá mostrar mayor solidez para que no se tuerza el estreno soñado. Y es que los graves errores en defensa el pasado domingo frente al Cádiz acabaron costando los tres puntos y empañaron el primer partido de los de Adrián Hernández este curso ante un recién ascendido a la Segunda División B. No obstante, otro del os problemas a solucionar, y el talón de Aquiles del equipo grana durante el verano, será la falta de pegada en los metros finales para que el gol no se vuelva a convertir una temporada más en la asignatura pendiente del conjunto murcianista. El Murcia afrontará su estreno en casa con algo más que la típica presión inicial ante el Algeciras y sumar los primeros tres puntos de la temporada frente a la afición sería un soplo de aire fresco al inicio del mes de septiembre, donde el calendario -a priori- comenzár a ser más exigente.

Otro de los centros a los que apuntarán las miradas delos aficionados granas este domingo será al césped del estadio. Y es que el club ha mimado el terreno de juego durante todo el periodo estival con el fin de llegar al debut en las mejores condiciones posibles, después de los numerosos amistosos que se disputaron entre mayo y junio bajo la campaña 'Estás Convocado'para paliar las arcas de la entidad. Aunque, en un principio, el estado del césped debería de ser óptimo para el encuentro del domingo.

El equipo de Adrián Hernández regresa hoy al trabajo en Cobatillas y tanto mañana como el sábado se ejercitará sobre el terreno de juego del estadio murciano para medirse al Algeciras. El conjunto andaluz se presentará en la Nueva Condomina tras empatar en la primera jornada a cero con el Villarrubia, y el partido ha sido declarado de tipo C para la venta de entradas -categoría más barata-. El precio es de 10 euros para adultos en los Fondos, 15 euros la Lateral y 20 euros en Preferente. También hay descuentos para las entradas infantiles.