Jerez: "No olvido de dónde vengo, pero aquí me siento muy querido"

Raúl Jerez renovaba con el Jimbee Cartagena hasta 2023 y, según las palabras del propio jugador, parece que sabía que iba a tener este desenlace su historia desde la temporada pasada. «Desde el club se me han puesto muchas facilidades para seguir y yo quería hacerlo. Estoy muy a gusto aquí, me he sentido querido y lo tenía claro», decía el capitán. «El trato hacia mí y mi familia es increíble», apuntaba Jerez.

Llegaba a Cartagena en 2014. Desde entonces, se ha sentido uno más de la ciudad portuaria. «No olvido de donde vengo porque en ElPozo me enseñaron todo, pero aquí me siento muy querido y no lo cambiaría», expresaba.

Y por fin, ha terminado su calvario. El curso anterior lo superó pero con mucho sufrimiento. Su hombro no respondía. Era de cristal. En cada gesto exigente o en cada movimiento agresivo se salía. Pero eso ya es pasado. Porque ahora, «las sensaciones son muy buenas. Durante toda la recuperación ha ido todo bien. No hemos tenido que parar por nada. A la hora de entrar en pista hemos ido haciendo las cosas con cabeza».

En la escenificación de la renovación estaba presente Juan Giménez, gerente del Jimbee, y trataba otros temas como, por ejemplo, los abonos. El club lleva más de mil fieles y «tenemos previsto que la primera fase termine en el partido frente al Barcelona», explicaba, es decir, dentro de poco más de dos semanas. Además, Giménez también hablaba sobre los horarios de los partidos, tema polémico el pasado verano: «La Liga nos pide preferencias y nos gusta el sábado por la tarde y el domingo por la mañana», aseguraba. Esto está muy sujeto a cambios debido a que las televisiones ponen el horario, algo que ocurrió con bastante frecuencia el curso anterior.