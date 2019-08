Eva Navarro: "Es un sueño volver a la selección absoluta

La yeclana Eva Navarro ha sido convocada por segunda vez en su carrera deportiva para la selección española absoluta femenina. Desde la concentración del equipo que dirige Jorge Vilda, la murciana, que en breve será traspasada por el Levante al CD Tacón, el club adquirido por el Real Madrid, ha afirmado que "desde que ganamos el Mundial sub-17 todo ha sido muy rápido", afirma. Fue el pasado lunes cuando se enteró de su citación para el partido amistoso ante Francia del próximo sábado: "Estaba en casa cuando me llamaron", recuerda la jugadora, quien no oculta que "siempre he dicho que veo como referente a Alexia" y que "estar en la absoluta es un sueño. A pesar de tener 18 años, tengo la suerte de que me hayan convocado de nuevo y estoy muy feliz", dice.

La campeona del mundo sub-17, que ya debutó con la absoluta el pasado mes de junio en Guadalajara, ha entrado a última hora en esta citación por las bajas de Alba Redondo y Ona Batlle. La llamada del seleccionador llegó después de que marcara tres goles en un amistoso de pretemporada que el Levante, su actual club, jugó frente al Rayo Vallecano, también de la máxima categoría del fútbol femenino español. La selección tiene en los próximos meses el reto de lograr la clasificación para la Eurocopa 2021, una fase que iniciará el próximo 4 de octubre en Riazor frente a Azerbaiyán.

Están siendo días frenéticos para Eva María Navarro García (Yecla, 27 de enero de 2001), que próximamente cambiará Valencia por Madrid, ya que el Club Deportivo Tacón, la entidad que ha adquirido el Real Madrid, está ultimando el traspaso con el Levante a cambio de 50.000 euros, que es la cláusula de rescisión estipulada en el contrato de la murciana.

La entidad blanca ha decidido apostar por la murciana, que igualará el mayor traspaso hasta la fecha de la historia del fútbol femenino español. El primero fue en 2017, cuando Mapi León se fue del Atlético de Madrid al Barcelona previo pago de la misma cantidad. En esta ocasión, la jugadora inmersa en la operación es mucho más joven, ya que la yeclana solo tiene 18 años.

La operación llevaba desde hace tiempo fraguándose, como adelantó este diario, pero no fue hasta la semana pasada cuando se terminó de dar forma a la misma. El contrato de la murciana será de dos años con los blancos. Eva Navarro no solo ha estado este verano en la órbita del Real Madrid. También se fijó en ella hace unos meses el París Saint Germain, el club más poderoso del fútbol continental.