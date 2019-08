Al UCAM se le atragantan los estrenos ligueros

El miedo escénico parece apoderarse del UCAM Murcia en los días de estreno. El conjunto universitario, que arrancaba el pasado domingo la campaña con un empate sin goles en La Condomina ante el Atlético Sanluqueño, ha demostrado en las últimas temporadas que no está acostumbrado a empezar de la mejor forma.

Desde que los universitarios se establecieran en Segunda División B en el curso 2014/2015 -con periplo en Segunda incluido-, el primer partido del año se les ha atragantado, ya fuera tanto en La Condomina como lejos de ella. En esa citada campaña, con Eloy Jiménez al frente del equipo, el UCAM arrancó con igual resultado, en esta ocasión frente al Linense y a domicilio (0-0).

En el curso 2015/2016, el del ascenso a Segunda División y con José María Salmerón como técnico, los murcianos volverían a calcar ese resultado gafas (0-0), en esta ocasión ante el Sevilla Atlético en La Condomina. Un año después, ya en la categoría de plata y de nuevo con Salmerón al frente, el UCAM arrancó con mal pie con una merecida derrota en La Romareda ante el Zaragoza (3-1).

Pese al traumático descenso y el golpe moral que supuso, los universitarios, que confiaron en el técnico Lluís Planagumá para devolver al equipo a Segunda -aunque su estancia duró apenas dos meses-, sí comenzaron en dicha ocasión con el pie derecho. El único triunfo reciente del UCAM en el estreno liguero llegó en Granada, ante el filial nazarí, por un resultado ajustado (0-1) pero dejando buenas sensaciones en su juego. Fue también el estreno goleador de Arturo Rodríguez Pérez-Reverte, quien terminaría abandonando el club en el mercado de invierno. El UCAM, por su parte, acabó firmando una actuación mediocre ese curso, concluyendo lejos de los puestos de play off.

Ya en la pasada campaña, con Pedro Munitis como técnico, el UCAM no pudo comenzar peor. Un autogol del exguardameta y capitán Germán Parreño rozando el minuto 90 daba el triunfo al Linense en La Condomina, un Linense que será precisamente el próximo rival liguero de los universitarios (domingo, 19.00 horas). No obstante, ese tropiezo inicial supuso un punto de inflexión para los de Munitis, que terminarían cuajando una primera vuelta soberbia en la que fueron incluso líderes. El desenlace de la temporada sería, sin embargo, decepcionante, ya que el UCAM Murcia no conseguiría clasificarse para el play off de ascenso tras concluir la temporada con los mismos puntos que el CD Badajoz, quien fue cuarto y con el que perdió el golaverage directo.

Ahora, con un proyecto repleto de grandes nombres y con Rubén Albés como entrenador, la escuadra murciana no consiguió arrancar ante el Sanluqueño con un triunfo. Las dudas sembradas en el primer tiempo, a partir de un juego que dejó mucho que desear, dieron paso al potencial ofensivo que atesora el equipo.

El UCAM demostró, con jugadores como Aketxe, Mayoral o Manu Justo sobre el campo, una capacidad de producción de ocasiones de gol que puede ser diferencial en la categoría, pese a que la falta de puntería y la suerte se mostraran aciagas en el estreno ante los andaluces. Este fin de semana, ante un Linense que se ha convertido en el primer líder del grupo IV, los de Albés tienen una nueva posibilidad para demostrar que los buenos minutos finales ante el Sanluqueño no fueron más que un presagio de lo que está por venir.