El verdadero test

Antonio López y Andy Escudero, fuera de la lista.

En pretemporada se pueden vislumbrar algunas pinceladas de lo que puede ser un equipo. Se puede estimar hasta donde puede llegar en base al bloque conformado. Pero son solo eso, especulaciones, y hoy en Cádiz (18:30, Footters) empieza el juego real para un Murcia que poco o nada tiene que ver con el que fracasó estrepitosamente la temporada pasada. Arranca un proyecto nuevo, dirigido por un técnico joven, y con una plantilla más joven que nunca, que debuta contra otro equipo aún más precoz, el recién ascendido Cádiz B.

Las trayectorias de un Real Murcia que quiere volver a sus glorias pasadas y un filial cadista que debuta esta temporada en la división de bronce se cruzan en el camino en esta jornada inaugural. A priori, el favoritismo es para el conjunto grana, pero tendrán que demostrarlo sobre el verde de la ciudad deportiva gaditana, en el campo Ramón Blanco.

Será también el estreno en partido oficial para Adrián Hernández, un técnico que llamó la atención por su buen hacer en Tercera dirigiendo al Churra. A lo largo del verano, ha conseguido imprimir su sello al equipo, que ha adquirido un orden táctico que resulta esencial para competir en la categoría. Eso sí, la falta de refuerzos en la zona ofensiva se traduce en equipo escaso de gol en los amistosos estivales.

Llega el cuadro grana con la baja segura de Antonio López. El central, ex de Lorca y Cartagena, sigue con los problemas físicos que le han marcado durante toda su carrera. Ante esta baja, todo apunta a que la pareja de centrales estará formada por Edu Luna y Armando, que este año retrasa su posición para formar en el eje de la zaga, donde le prefiere su nuevo entrenador. Álvaro Rodríguez y Kevin García completarán la línea.

Justo detrás de estos cuatro está la principal incógnita: quién será el meta titular para Adrián Hernández. Tanis Marcellán y Alberto Lejárraga, dos guardametas jóvenes que han rendido bien en pretemporada, parten en igualdad de condiciones, aunque su rendimiento el curso pasado coloca al ex del Recreativo Granada un pasito por delante.

De medio campo hacia adelante, se verá cómo mezclan los veteranos Curto, Chumbi o Manolo con la nueva hornada comandada por Josema Raigal, con la duda de quién partirá como segundo punta, una posición a la que se pueden adaptar cualquiera de los jugadores de banda. En la delantera, Hernández cuenta con Alberto Toril y Chumbi, aunque este último llega un poco lastrado por unas molestias que probablemente le impidan disputar los noventa minutos. El que no ha entrado en la lista de 18 convocados es el mediapunta sub-23 Andy Escudero.

Por su parte, el Cádiz B llega pleno de ilusión a este partido. En su primera aparición en Segunda B, le toca estrenarse contra un histórico. Además, han formado un bloque que lleva varias temporadas unido, desde que jugaban en categoría regional. Se mantiene la base del once inicial de la temporada pasada, a la que se suman algunos fichajes ilusionantes: Carlos Cobo (Real Madrid Castilla), Sergio Pérez (Almería B), Víctor Morillo (Lorca Deportiva), etc.

En la convocatoria, solo una baja, la del delantero Hernán Lino, que se acaba de incorporar y apenas ha entrenado con el equipo. Sí entra en la lista el juvenil Lau, un central que ha hecho toda la pretemporada con el filial.

Para el Cádiz B, el objetivo no puede ser otro que la salvación. A pesar de que el grueso de la plantilla no conoce la categoría, con su buen rendimiento en años precedentes aspiran a no descolgarse como les sucedió el año pasado a otros filiales andaluces: el Malagueño y el Almería B.