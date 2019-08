Munúa: "La situación de Elady genera nerviosismo"

f. c. c.

Rueda de prensa de Gustavo Munúa a dos días para la primera jornada de liga. f. c. c.

El Cartagena se enfrenta mañana al Badajoz con varios jugadores que "no están al cien por cien".

Tras una «pretemporada extraña», como poco, se acerca la hora de la verdad. El FC Cartagena debuta mañana en liga (20:30, Cartagonova), en casa, y Gustavo Munúa tiene ante sí un auténtico crucigrama. Lesiones, problemas burocráticos, jugadores esperando la salida, el culebrón de Elady... Todos ellos forman un nutrido grupo de bajas que el uruguayo no quiere desvelar, pero sabe que necesitará tirar del filial sí o sí para completar la convocatoria contra el Badajoz.

«Hemos tenido muchísimas lesiones, aunque ninguna grave, y nos han impedido tener una continuidad en los entrenamientos», apunta Munúa. Habla de los problemas físicos de Santi Jara, Manu Viana, Sergio Ayala... Jugadores que ya están integrándose en la dinámica del grupo, y otros que andan un poco justos de forma para disputar los noventa minutos. «Hay jugadores que no están al cien por cien, que pueden hacer buenos treinta minutos o buenos sesenta minutos», adelanta Munúa a 48 horas para el partido.

Cosas del destino, la única baja segura es la de Elady Zorrilla, sancionado por la roja ante la Ponferradina en play-off. Mientras continúa el revuelo sobre su posible salida, Munúa intenta mantenerse al margen y no añadir más leña al fuego. «La situación genera nerviosismo, y el ambiente no es el que todos quisiéramos», reconoció el uruguayo, sobre un tema que ha abierto algunas grietas entre la plantilla y, sobre todo, entre el jugador y la directiva. «Esperemos que la situación termine de la mejor manera. Si se va, y beneficia al jugador al club, está bien. Y si se queda, no tengo ninguna duda de que va a dar un buen nivel un año más», señaló el entrenador.

Además de Elady, el club también está pendiente de los trámites burocráticos de jugadores que vienen del extranjero: Fucile tuvo que viajar a Uruguay, y Carrasquilla, que pudo debutar contra el CAP Ciudad de Murcia, tiene que seguir el mismo procedimiento. Quien seguro no entrará en la convocatoria es Mario Fernández, cuya salida está muy cerca de cerrarse tras los fichajes de Marc Martínez y Esteve.

Munúa, muy comedido, incluso más de lo habitual en él, tampoco quiso hablar sobre los jugadores que están buscando en el mercado. Se sabe que el FC Cartagena tiene dos fichas senior libres, y si se va Elady quedará una tercera. «La plantilla no está cerrada, estamos valorando opciones. Hay opciones que ilusionan mucho y ojalá que las podamos concretar», se limitó a explicar el preparador albinegro, excusándose en que el cuerpo técnico está totalmente centrado en el partido del domingo. Aunque no habló de posiciones, Belmonte ya avanzó esta semana que buscan un pivote defensivo, otro jugador de banda y un delantero centro. La salida de Mauro también obliga a buscar un cuarto central sub-23 o a subir a uno del filial.

Un filial que ha sido la mejor noticia del verano, y Munúa cuenta con ellos. Por lo pronto, avanza que puede tirar de canteranos mañana si es necesario, porque «han demostrado tener nivel, se han adaptado muy bien al equipo principal, y tenemos opciones de poder elegir y que estén con nosotros».

Un Badajoz totalmente nuevo

Tras una gran segunda vuelta el año pasado, el Badajoz ha cambiado casi al completo su plantilla. Munúa ha revisado los amistosos del equipo pacense, y espera un equipo más consolidado que el suyo, porque el nuevo bloque lleva varias semanas entrenando al completo. «Han hecho un equipo muy competitivo, con muchísimas alternativas. Están llamados a estar arriba, a luchar por el play-off. Es un equipo con muchas variantes en su juego, mucha solidez en defensa y una plantilla muy compensada, pero en los partidos de pretemporada es difícil valorarlos», señaló.

El FC Cartagena entrenará esta mañana, a las 9:00, a puerta cerrada en el Cartagonova, en un terreno de juego del que Munúa espera que esté «en condiciones aceptables». «Es una dificultad, pero la gente que trabaja en el estadio está haciendo todos los esfuerzos. Se han encontrado con un imprevisto, nosotros lo comprendemos, pero estamos hablando del mejor campo o uno de los mejores tres campos de toda la Segunda B», añadió.