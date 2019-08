Albés ve al UCAM listo para competir aunque aún están "en construcción"

No es a priori uno de los equipos llamados a pelear por el play-off, sino habitualmente todo lo contrario, un candidato al descenso. Pero el entrenador del UCAM Murcia, Rubén Albés, dice que no le gusta nada enfrentarse al Atlético Sanluqueño en esta primera jornada de competición, porque es un conjunto, el entrenado por Abel Gómez, que mantiene la misma estructura de la temporada pasada. «Me gustaría enfrentarme a un equipo que haya tenido una remodelación más grande, con expectativas altas, porque esas plantillas necesitan un proceso más largo de adaptación», explica.

Es el caso de su propio equipo, un UCAM que le ha dado un lavado de cara al plantel y que llega al inicio de liga un poco corto de preparación, pero, según asegura el vigués, listos para dar la talla: «Llegamos con muchísimas ganas, en proceso de construcción, pero preparados para competir en esta primera jornada de liga».

Con tantas caras nuevas, lesiones como las de Aketxe y Manu Justo, fichajes a última hora, y algunas piezas aún por llegar, Albés señala que el proceso de aclimatación va a llevar tiempo, pero ante el Hércules ya se vio el nivel que el equipo puede dar de sí.

En cualquier caso, el preparador universitario asegura que «la convocatoria está prácticamente cerrada», y el once casi que también, aunque aún quedan una o dos dudas por resolver. Por ejemplo, en el lateral izquierdo, donde Viti ya entrenará hoy por el grupo y apunta al once inicial. También avanza el gallego que Gianni será el portero titular mañana, y no el recién llegado Iricibar.

Respecto al supuesto favoritismo del UCAM para alcanzar posiciones de play-off o incluso la primera plaza, Albés no quiere la etiqueta de favorito: «Estamos conformando una buena plantilla, pero hay presupuestos por encima del nuestro. Vamos a ambicionar quedar lo más arriba posible, pero no me interesa ni cargar responsabilidades a otros ni quitármela yo», dijo.

Por otra parte, el club universitario ya ha dado a conocer quiénes serán sus cuatro capitanes este curso: Chavero, Galas, Adán Gurdiel y Hugo Álvarez.