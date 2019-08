"Es un orgullo ser capitán de este equipo"

"Espero que Elady se quede, nos dio mucho la temporada pasada", dice

Miguel Ángel Cordero ha asumido la capitanía del Fútbol Club Cartagena. Se ha convertido en el líder de un vestuario que aspira a lo máximo, en el portavoz de una plantilla cambiada pero con el mismo propósito que años atrás. Y, la primera rueda de prensa de un futbolista previa a empezar la competición, no podía darla otro.

Ayer, el mediocentro renovado este pasado verano por la entidad albinegra, asumía los galones y aseguraba que «es un orgullo representar a este equipo. Tengo ganas de tirar de este barco hacia delante y esperar que a final de año consigamos el objetivo».

Desde el primer momento, tenía claro que se quería quedar en Cartagena, ciudad en la que va a cumplir su tercera campaña. «Ellos (Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis) sabían que mi prioridad era seguir aquí y fue fácil ponerse de acuerdo», decía Cordero.

Y adquiere la capitanía en medio de una tormenta provocada por el 'caso Elady'. El de Lebrija no esquivaba las preguntas sobre el extremo y decía verle «tranquilo». No quería meterse en terreno pantanoso pero sí afirmaba que «cuando termine este mercado, si se queda, se tiene que mentalizar que tiene que estar al 100% con el equipo y que vamos todos a una. Lo que haya pasado con las negociaciones no me voy a meter. Si continúa, tiene que darlo todo por el equipo porque le necesitamos para conseguir el ascenso». Además, se sinceraba Cordero. «Para mí, que se quede. Nos dio mucho el año pasado. Si se queda, le vamos a meter en el lío al 100% y no me preocupa. Tenía una propuesta bastante buena. Si viene una empresa a doblarte el sueldo, es normal que lo escuches», justificaba.

Y ese primer paso para lograr el ansiado cambio de categoría lo tiene que dar el Cartagena frente al Badajoz, un rival «duro» que no va a poner las cosas fáciles. «Es uno de los equipos que va a estar arriba porque se han reforzado muy bien. Ellos también saben que vienen a un campo difícil, por lo que va a ser un partido bastante bonito», avisaba.

Ahora, a dos días para que comience el campeonato, es el momento de hacer las valoraciones sobre la pretemporada y, en la línea de lo que ya se ha escuchado estos días por parte del presidente, mánager general y entrenador, Cordero explicaba que «es difícil valorar porque ha sido una pretemporada extraña por todas las salidas y las nuevas incorporaciones. También las lesiones, que nos han impedido jugar a toda la plantilla junta. El equipo no ha rodado como nos hubiera gustado para llegar al 100% al primer partido». Añadía el andaluz que «el equipo que se verá el domingo no va a dar la imagen de lo que vamos a ver el resto de temporada. En las primeras jornadas, tenemos que ser listos y sacar resultados. Ya, conforme vayan pasando los partidos, iremos cogiendo la forma de jugar».

El césped del Cartagonova, terreno que va a ser escenario del inicio liguero de los albinegros el domingo, a las 20.30 horas, no parece un problema para Cordero. «Me ha sorprendido porque ha mejorado bastante. Va a llegar a un nivel aceptable para poder hacer un buen juego», decía, por lo que evitaba así ponerlo como excusa en caso de derrota.

Después de 71 participaciones con la elástica albinegra, llega el momento de Cordero. Y el domingo se convertirá en la extensión de Gustavo Munúa sobre el verde.