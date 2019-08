Curto pone el contador a cero

Con 37 años de edad, Víctor Curto Ortiz es, con diferencia, el jugador más veterano del Real Murcia que comienza este domingo en Cádiz la temporada 2019-2020. Su experiencia será vital en una plantilla con muchos jóvenes. Y él, que ayer se mostró muy sincero en rueda de prensa, ha decidido poner el contador a cero después vivir un verano complicado, con unas negociaciones abiertas con el Consejo de Administración para rebajarse el sueldo por segunda vez en solo seis meses, un trago al que nadie se acostumbra pese a que la realidad sea evidente. «Cuando me bajé el suelo en enero, ellos me pusieron la cifra argumentando que era lo que podían pagar cada mes. Al final acabé entendiendo la postura del club porque cada día van saliendo más cosas que hay que pagar», recordaba ayer el delantero, quien parte como teórico suplente en una posición donde también está Chumbi.

Después de jugar solo siete partidos como titular el curso pasado, donde tuvo que superar una lesión, su mercado había quedado reducido y desde el Real Murcia le habían comunicado que contaban con él, pero solo si rebajaba una vez más su contrato. «No he acabado de disfrutar el verano, ni cuando estaba de vacaciones ni cuando llegué aquí porque veía que no podía competir –no comenzó a disputar amistosos hasta que se resolvió su continuidad–. Siempre he estado predispuesto a ayudar al club y he hecho un esfuerzo más. Y el día que llegamos a un acuerdo se cerró la carpeta y miré hacia adelante, con positividad y con la máxima ambición. Le dije al club que no me aferraría a mi contrato y que al final llegaríamos a un acuerdo», se sinceró el jugador.

Durante el verano le llegaron varias ofertas a un punta por el que incluso pagó traspaso el Real Murcia al Linares, con el que marcó 10 goles en la primera vuelta, en el mercado de invierno de la temporada 2016-2017. Pero tenía claro que en Segunda B solo jugaría con la camiseta grana y que no movería más a su familia: «Al final uno tiene una edad y no valoro solo lo económico. Si solo valorara eso, me hubiese ido a algunos sitios donde tenía alguna posibilidad. Lo único que me planteaba era salir al extranjero, porque para jugar en Segunda B prefería llegar a un acuerdo aquí antes que cambiar toda la vida familiar, y encima en esta categoría no hay muchos clubes como el Real Murcia. Tras poner todo eso en la balanza, pesó más llegar a un acuerdo que salir fuera», razonó el jugador de Tarragona.

A nivel físico también ha puesto el contador a cero. «Pienso en el día a día, en poder disfrutar de cada entrenamiento. Tampoco hay que creer que me quedan muchos años de fútbol activo y por eso quiero disfrutar. De ahí que pasara un verano un poco jodido porque al final no terminas de disfrutar como a uno le gusta», pero cerrado ya ese capítulo, ahora quiere dar el máximo de nuevo. «El año pasado solo jugué cuatro partidos seguidos y para llegar al máximo nivel, tienes que tener ritmo de competición, competir domingo tras domingo. Y hacerlo también te lleva a tener esa confianza en uno mismo que siempre se tiene cuando juegas», dice el futbolista, quien asegura que al inicio liguero «llego muy bien», aunque admite que «es cierto que al final solo he competido en tres partidos de pretemporada, pero estoy preparado para poder jugar y con muchas ganas. No me he perdido ni un entrenamiento de la pretemporada y he estado al mismo nivel de mis compañeros, dando mi máximo, esa es la confianza que tengo para poder competir y hacer un buen papel».

La ambición de Curto es máxima, aunque es consciente de la realidad de la plantilla: «Creo que se tiene que tener los pies en el suelo y tener paciencia. Tenemos un grupo muy joven, con algunos jugadores que no tienen experiencia en Segunda B, y otros que aunque la tenga, nunca han jugado en un club tan grande como el Real Murcia, con la presión que se tiene aquí, pero todos estamos preparados. Con el trabajo realizado, y la ambición y las ganas que tenemos, las cosas van a ir my bien», vaticinó el futbolista más veterano de la plantilla grana.