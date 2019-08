Esteve: "Este estadio es el más bonito donde se puede jugar"

La portería del Fútbol Club Cartagena ya está cubierta. Tras la llegada de Marc Martínez procedente del Recreativo de Huelva, en los últimos días, el cuadro albinegro sumó a un nuevo inquilino. Se trata de Esteve Peña (26 de abril de 1997, 22 años), guardameta que llega a la ciudad portuaria tras defender el arco del Recreativo de Granada.

En sus primeras palabras como nuevo miembro del plantel que dirige Gustavo Munúa, el mallorquín aseguraba que «cuando me llamó el Cartagena no me lo pensé. Conozco al equipo y la zona. Es un sitio increíble. El club siempre pelea para subir y lo va a conseguir tarde o temprano».

Y la Región de Murcia la controla tras su paso por el UCAM. Esteve era el arquero suplente. Por delante tenía a todo un contrastado Germán Parreño, pero la mala fortuna se cebó con el guardameta titular y le tocó al nuevo jugador albinegro salvar la papeleta al cuadro universitario. «Me tocó dar el paso. Nunca es plato de buen gusto debutar porque se lesiona un compañero. Fue una oportunidad y un año muy bonito», afirmaba.

La temporada pasada, el protagonista de la jornada de ayer visitó el Cartagonova. Fue en la primera jornada y quedó impresionado con el estadio. «La afición se siente como en ningún otro sitio. Para mí, es el estadio más bonito en el que jugar», decía rotundo.

En esta ocasión, a Esteve le toca lidiar con otro miura, como es Marc Martínez. Asume que el barcelonés es el titular, del que dijo que «le sigo desde que jugaba en el Alcoyano. Es un portero que me gusta y un gran compañero. En un equipo de fútbol son importantes todos. Yo vengo a sumar, a ayudar al grupo».

Se define como un cancerbero « completo», además de «rápido, ágil bajo palos y me manejo bien con los pies».

Además, explicaba que ya había hablado con Munúa y considera que «al haber sido portero entenderá mejor que nadie nuestro trabajo»

En el acto, también estuvo presente Manolo Sánchez Breis, mánager general del equipo, al que se le preguntó por el 'caso Elady' tras el comunicado emitido por el club el pasado lunes donde anunciaban la ruptura de las negociaciones por parte del Burgos. «Lo que vaya a hacer el Burgos u otros equipos no tengo ni idea. Si va a venir el último día a pagar la cláusula del jugador no lo sé. Sea cual sea la situación, el club está preparado para afrontar lo que venga», respondía Breis.

Otro de los temas de los que hablaba el mandatario albinegro era sobre la pretemporada. «Es cierto que ha sido una pretemporada atípica y un verano complicado en cuanto a lesiones que, posiblemente, no nos permite llegar en nuestro mejor estado al estreno liguero. Pero el Cartagena tiene suficientes futbolistas para competir con cualquier equipo de la categoría. No pensamos que podamos tener un comienzo como el de la temporada pasada», concluía el director general.