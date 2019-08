Elady: "Estoy jodido porque me han tirado a la afición encima"

Enésimo capítulo del 'caso Elady'. El de la Puerta del Segura asegura que está «jodido en Cartagena» porque considera que Paco Belmonte, presidente del club, «me ha echado a la afición encima y creo que no merezco esto».

Esas fueron las palabras del extremo ayer por la noche en Onda Regional, donde el jienense hablaba sobre su actual situación, y no parece la más idónea. «Estoy jodido por todo lo que se ha hablado, por la manera de declarar hacia mi persona. Lo que se habla con una junta directiva son conversaciones privadas y no tienen que salir públicas. Estoy triste y estoy pasando por un mal momento», decía el futbolista.

Proseguía Elady asegurando que «no me he reído de este escudo. Soy muy pasional y cuando dices algo así tienes que justificarlo. Para mí, el que se ríe de un escudo es el que se toca las narices en el campo. Creo que los 21 goles me avalan para pensar que yo no he hecho eso. Es más, le he dado mucho, al igual que ellos a mí. No cabe en mi cabeza que me acusen de eso».

Con tono relajado pero contundente, el extremo desmentía que se hubiera ofrecido al Burgos. «En ningún sitio he dicho que me quería ir del Cartagena. Se rumorea que yo me he ofrecido al Burgos y eso es mentira. No voy a ir ofreciéndome a ningún equipo y menos de la misma categoría. ¿De superior? Puede ser, porque yo quería jugar en Segunda. No se ha dado por circunstancias que no voy a comentar, y podría hacerlo», decía amenazante un Elady que renovó hace unos días. «Renové porque se da una circunstancia y no me queda otra que hacerlo. No me arrepiento, estoy en un gran club. Me he sentido muy querido hasta hoy», proseguía.

No dejaba de insistir el jugador que había tenido ofertas este verano. «Cuando uno hace una campaña como la mía, gracias por supuesto al trabajo de mis compañeros y del cuerpo técnico, se valoran cosas. Me he ganado el poder mejorar», expresaba nuevamente. «He estado mirando por mi familia. A día de hoy, estoy en Cartagena, bastante jodido por las declaraciones que se hicieron como que podía jugar en el Burgos o en el filial», decía señalando directamente al presidente del club.

En cuanto a los comentarios que ha recibido acusándole, en algunos casos, de pesetero, Elady contestaba que «si fuera pesetero me hubiera ido a jugar a la India o a Emiratos Árabes. Los fieles de verdad a un escudo son los aficionados, pero yo tengo que mirar por mi familia. Si eso me supone que un club me da dos o tres veces más, valoro las cosas. Yo no me he puesto nervioso nunca hablando de dinero. Tengo para comer. Miro por los míos. A lo mejor hay otras personas que se ponen más nerviosas que yo», expuso.

Otra de las cosas que le habían molestado al jugador es que Belmonte, en la rueda de prensa que ofreció hace unos días, dijera que se le había adelantado una cantidad de dinero. «No entiendo por qué lo hizo y no creo que sea la manera de tratar a un jugador», expresaba.

En cuanto a la afición, el máximo goleador del Cartagena el curso pasado decía estar «agradecido por cómo me han tratado hasta la rueda de prensa. Yo no me puedo quejar hasta la rueda de prensa. Nadie había tenido una mala palabra para mí. No me preocupa porque la gente sabe entender las cosas».

Por último, al ser cuestionado por su posible continuidad en el equipo, Elady aseguraba que «estoy comprometido con mis compañeros, con el cuerpo técnico y la afición. Y si me tengo que quedar, haré mi trabajo. Mi relación con Belmonte no está deteriorada. Quizá por su parte sí después de lo que dijo», concluía.