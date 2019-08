Elady, solo ante el peligro

El Burgos dio ayer por finalizadas las negociaciones con el FC Cartagena por Elady después de que la entidad albinegra rechazara en dos ocasiones las ofertas de los hermanos Caselli, César Traversone, Florentino Manzano y compañía.

A través de un comunicado emitido por la entidad cartagenerista, tercero desde que empezó todo este culebrón, el club de Benipila informaba de la finalización de las negociaciones tras la negativa de Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis de aceptar los 350.000 euros, a pagar en siete plazos, ofrecidos por los burgaleses debido a la desconfianza que produce el cobro de dicha cantidad de dinero. La posición del Cartagena ha sido clara desde julio y no es otra que, si alguien quiere al de La Puerta del Segura, deberá abonarse su cláusula en un solo pago: las arcas de la entidad se verían beneficiadas con margen de maniobra para afrontar la llegada de jugadores de caché en los últimos días de mercado.

Pero tras las idas y venidas que ha tenido esta telenovela, todavía se duda de que haya sido la última vez que se hable de Elady. El futbolista, que no ha escondido sus ganas de crecer, renovaba con el Cartagena el pasado 31 de julio, ante la sorpresa de todos. Parecía que se le ponía punto y final a toda la historia pero, en una estrategia bien marcada por parte del equipo castellanoleonés, otra vez el jienense ocupaba titulares. Y la situación, ahora, parece insostenible.

Elady, que se ofreció a jugar con los de Fernando Estévez en Segunda División B, queda en una situación bastante comprometida. Porque, tras estampar su firma en un nuevo contrato, el Burgos le puso encima de la mesa cifras mareantes. Esto ha provocado que aumente en el futbolista el deseo de salir, algo que ha sentado mal en la entidad presidida por Belmonte. Hasta el punto de que la relación entre el mandatario albinegro y el extremo se ha visto deteriorada. Ahora, la oferta se queda en polvo y ha provocado un seísmo en el interior del Cartagena. Si la estrategia era esa, ha salido a la perfección.

«Es una situación que nosotros no hemos provocado. Lo ha hecho un club con su propuesta y el futbolista, con la intención de que lo escuchemos. Si se queda, Elady va a tener que salir al terreno de juego cuando cumpla los dos partidos de sanción si Munúa lo estima oportuno. Aquí no hay posibilidad de que nadie se niegue a jugar mientras tenga contrato. No valoramos esa opción. Si llega una oferta saldrá y, si no, a dejarse la piel con la camiseta de nuestro equipo», afirmaba Manolo Sánchez Breis, mánager general albinegro. «No depende de nosotros. Lo que otros equipos decidan hacer es decisión suya. No hemos aceptado la oferta porque consideramos que no somos un club que tenga que financiar los fichajes de nadie», proseguía el mandatario murciano.

Y es que los caminos a seguir ahora son claros. Si llega el único pago que pide el Cartagena, Elady se irá y habrá logrado lo que quería. Pero, si no se ingresa el dinero de una tacada, el jienense tendrá que quedarse, lo que obligaría al máximo goleador de la temporada pasada a tener que reconducir sus deseos ante la opción de continuar y, en caso de que esto no ocurriera, esperar otra ventana de mercado para poder optar por una salida.

Por lo que esto suena a punto y aparte en el 'caso Elady', algo que parece que va a estar presente hasta el 2 de septiembre, momento en el que se dé por concluido el mercado de fichajes.