El filial salva la pretemporada

f. c. cartagena

Alberto Vázquez, Chema y Siafa, en el partido contra el Atlético Levante. f. c. cartagena

Los extremos Ismael y Chema son los que más han llamado la atención por su calidad y su velocidad.

Que el FC Cartagena está en cuadro es una realidad innegable a día de hoy. En el último encuentro, nueve bajas del primer equipo causaron que en la convocatoria frente al Hércules hubiera más jugadores del filial que del equipo senior. Los futbolistas que están en la enfermería se irán recuperando, alcanzarán la forma física óptima más tarde y la plantilla tendrá un aspecto bastante más nutrido que lo que se presenta en la actualidad pero, si hubiera que tirar de del 'B', los jóvenes están demostrando que tienen capacidad para ser un buen plan en caso de necesitarles.

Son varios los futbolistas que están dejando un buen sabor de boca esta pretemporada, agradables sorpresas de las que salen destellos de mucho talento en cada cita veraniega. Uno de ellos, Ismael. El extremo está demostrando que tiene calidad de sobra en sus pies. Su baja estatura la suple con un endiablado regate y una explosividad que ya ha arrancado, en muchas ocasiones, el aplauso de la grada. Frente al Atlético Baleares fue el causante de la victoria con sus dos tantos, dándole la vuelta a un partido que estaba atascado frente al vigente campeón del grupo III.

Un caso muy similar es el de Chema, jugador que entra por banda para provocar el caos en las defensas. Rápido y con un gran uno contra uno, ha conseguido tres tantos, uno de ellos que sirvió para empatar el duelo frente al Atlético Levante. Son jugadores que han sacado las castañas del fuego cuando han sido necesarios.

En el duelo frente al Hércules, uno de los más destacados fue Javi Vera. Movía el balón con criterio, no se arrugaba ante el poderío físico de los de Planagumá y dejó detalles muy a tener en cuenta. Y no nos podemos olvidar de Uri, defensor con buena planta que demostró una veteranía impropia de un jugador tan joven; Ripoll, cuya entrega es indiscutible; Vázquez, que siempre suma un plus en ataque; Siafa, delantero de gran poderío físico; o Fran, guardameta que está haciendo las labores de segundo portero ante la desaparición de Mario Fernández en los partidos amistosos.

El talento aprieta desde atrás y estos futbolistas ven en la pretemporada un escaparate para que sus nombres sean reconocidos y, hasta el momento, lo están consiguiendo. Ellos, y alguno más, son los que están salvando la pretemporada del Cartagena.