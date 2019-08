Belmonte: "Ojalá Elady salga por 500.000 euros"

El FC Cartagena no se mueve de su posición: Elady Zorrilla no saldrá del equipo si el Real Burgos no abona los 500.000 euros de su cláusula. Así lo ha asegurado Paco Belmonte en la presentación de la nueva incorporación, Lucas de Vega. Tras rechazar una oferta de 350.000 euros por el extremo jienense, el presidente del Cartagena se mantiene firme: "Aquí no hay medias tintas. Elady tiene una cláusula de rescisión; si quieren al futbolista, me parece estupendo. Ojalá Elady salga por 500.000 euros y se lleve a cabo el mayor traspaso de la historia en Segunda B, pero en las condiciones que nosotros queremos", señalaba.

Visiblemente molesto con la situación, Belmonte subrayó que va a defender el escudo, porque "del escudo no se ríe nadie", y prefirió no entrar en la intención del futbolista. "Supongo que será marcharse, es lícito. Luego están las formas de Elady", explicó, un futbolista que hace apenas quince días renovó con el Cartagena.

A pesar de que le considera un jugador más, que no está apartado del equipo, Belmonte amenazó con que "si alguien se altera, igual juega en el Burgos o en el filial del Cartagena, que tengo fichas libres". El club justifica su ausencia en el último amistoso por "problemas de rodilla", y dicen que si se recupera el próximo sábado jugará el amistoso contra el Ciudad de Murcia.

Varias incorporaciones pendientes

Respecto a la situación del resto de la plantilla, a menos de 15 días para el cierre del mercado, Belmonte aseguró que quedan por cerrar las salidas de Mauro (que se irá cedido), y las posibles rescisiones del partero Mario Fernández y del centrocampista Adama. También se irá con total seguridad el brasileño Igor Paim, que no se ha incorporado a la pretemporada.

En cuanto a las incorporaciones, el presidente asegura que incorporarán dos jugadores con ficha senior, que probablemente serán un delantero, y un centrocampista posicional o un jugador de banda. "El 90% de la plantilla está hecha. También puede venir un central sub-23, aunque los jugadores del filial están haciendo un trabajo magnífico. Nos han salvado la pretemporada", reconoció el dirigente.

