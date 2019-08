Gustavo Munúa, preocupado, admite que Elady se puede marchar

Gustavo Munúa, entrenador del Cartagena, hablaba tras el partido y lo hacía más preocupado que de costumbre. En anteriores encuentros escuchábamos al entrenador más tranquilo, quitándole hierro a la falta de efectivos para su equipo pero, en esta ocasión, todo sonaba distinto. «Obviamente, para nosotros no está siendo normal está pretemporada. Nos tenemos que ir rearmando partido a partido. Cuando llegamos a cada entrenamiento vemos la evolución de cada jugador y vamos evaluando. Está siendo muy incómodo», reconocía el técnico.

Son muchas las bajas que tiene el equipo, pero una de los principales dolores de cabeza hasta que finalice el mercado va a ser qué va a pasar con Elady. «Eso lo está manejando el club. Me preocupa porque es un jugador importante y una referencia». Y es que el Burgos ha ido con fuerza a por el de La Puerta del Segura ofreciendo hasta 350.000 euros por el jugador. Un futbolista que ayer no jugaba ante el Hércules por «unas molestias en la rodilla que no deben ser un problema», decía Munúa.

Sobre el partido, también se pronunció el preparador uruguayo: «Teníamos a muchos chicos de la cantera que realmente están respondiendo. Hay algunos que tienen muy buena proyección y vienen trabajando bien. Me gustó mi equipo, muy sólido, compactos y con criterio con el balón. En la parte física, estamos en distintos momentos», concluía el de Montevideo.