Christian Perales afina la puntería

El UCAM Murcia sumó su segundo empate en pretemporada tras firmar las tablas ante el Valencia Mestalla (2-2) en Pinatar Arena. Los de Rubén Albés y el filial de los ché desarrollaron un encuentro marcado por la igualdad, aunque fueron los valencianistas los que se adelantaron en sendas ocasiones en el marcador y obligaron a los universitarios a igualar la contienda.

El UCAM contó con las importantes bajas de los atacantes Isaac Aketxe y Manu Justo, aquejados por diversas dolencias típicas de la pretemporada y que también les impedirán estar disponibles para el próximo amistoso ante el Hércules (sábado, 20.00 horas).

El Mestalla, de hecho, no necesitó más que un cuarto de hora para romper la igualada inicial. El delantero Noha conectó un saque de esquina cerrado para superar al meta Gianni. Los de Albés no tardaron en reaccionar, primero por medio de un activo Chavero que se probó desde lejos, y después gracias al gran olfato de Christian Perales, quien no aprovechó la primera que tuvo en el partido para marcar. Bien posicionado, se adelantó a toda la zaga para aprovechar un pase de la muerte y marcar a placer su tercer tanto de la pretemporada.

El UCAM siguió intentándolo antes del descanso, pero los canteranos Camacho y Mounir no tuvieron suerte con sus disparos.

Tras la reanudación y los correspondientes cambios, fue de nuevo el Mestalla el que variaría el marcador. Carlos González, con un potente chut, firmó el 1-2 a los 71 minutos. Pero, poco después, el lateral diestro universitario Adán Gurdiel puso el empate definitivo con otro obús desde fuera del área.