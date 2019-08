Aketxe: "El objetivo es el play off, si no, no vengo"

El nuevo delantero del UCAM Murcia, Isaac Aketxe, era presentado ayer en la sala de prensa de La Condomina ante los medios de comunicación con un ambicioso mensaje de cara al nuevo proyecto que afronta con el club universitario: «El objetivo es el play off, si no, no hubiera venido aquí y vamos a pelear por ello». Según el atacante vasco, «el equipo que estamos haciendo es muy bueno y muy competidor, lo importante es juntar buenos jugadores y que nos entendamos, porque la base que tenemos es ilusionante», afirmó en su puesta de largo como nuevo jugador del UCAM.

Aketxe también hizo referencia a su salida del FC Cartagena, su anterior club durante las dos últimas temporadas: «Ya sabemos como es esto del fútbol, quieres sentirte importante y querido por la gente que te contrata en este caso». «Aquí, desde el primer minuto, me hicieron sentir importante y fue muy fácil decidirme por esto». Además, el nuevo atacante universitario confesó que «lo que he visto desde que llegué son las ganas que tenemos todos por mejorar, sabemos lo que queremos conseguir, aunque queda mucho trabajo».

Por otro lado, también intervino en la presentación el director deportivo Pedro Reverte, quien analizó la situación de la plantilla a falta de dos semanas y media para el cierre del mercado: «Aún tenemos tres fichas sénior y tres sub-23. Queremos cubrir las sénior, y posiblemente alguna más de las sub-23», dijo, añadiendo que «la prioridad es un central, ya que solo tenemos a Hugo Álvarez y Galas». También agregó que buscan «un portero más» y «un jugador de banda», añadiendo que «nunca me ha gustado decir que la plantilla está cerrada, hasta el día 31 estaremos en el mercado porque pueden suceder cosas, puede haber cambios, o incluso que algún jugador se quiera marchar», expuso.

Respecto a la composición de la plantilla, especialmente en el apartado ofensivo, Reverte manifestó que «nos falta traer un jugador de banda, pero estamos satisfechos con gente arriba que ha tenido mucho gol en pasadas temporadas. Es importante tener hombres de banda con gol. Nosotros hemos tardado en conseguirlos, pero estamos muy satisfechos de cómo ha quedado el ataque este año», concluyó.



Amistoso en Pinatar Arena

El UCAM Murcia disputará esta tarde su sexto amistoso de pretemporada. Lo hará en las instalaciones de Pinatar Arena, donde los universitarios aún no han jugado ningún encuentro preparatorio en este periodo estival. Su rival será el Valencia Mestalla, un duro rival del grupo III de la categoría, en un duelo que arrancará a las 19.00 horas y cuyas entradas tendrán un coste de cinco euros -gratis para niños de hasta ocho años-.

A los de Rubén Albés, tras este amistoso, aún les restará un último compromiso, que tendrá lugar el sábado en el estadio Rico Pérez ante el Hércules, que estuvo a punto de ascender a Segunda el pasado curso, y que dirige Lluís Planagumá, extécnico del UCAM.