"No podemos perder más una referencia como Pito"

¿Fue un varapalo muy duro perder a una estrella como Pito?

Para mí fue durísimo. Yo respeto mucho a todos los jugadores que se fueron porque todos nos dieron algo y quiero agradecérselo públicamente: el equilibrio de Xuxa, la locura de Fer Drasler, el desparpajo de Álex García, la calidad de Darío Marinovic, de esa técnica de Fabio....todos nos dieron algo pero Pito, para mí, era distinto. Yo sé lo que hablé con él con pretemporada y lo que le prometí y le pedí cuando lo llamé desde Estados Unidos a Brasil, lo que él me prometió a mí y sé que durante el año hubo muchas charlas con él, que la gente no sabe, donde le pedí ciertas cosas en una situación difícil para él, porque es un chico muy cariñoso y que tiene un corazón muy grande, y el chico muchas veces lloró porque sabía que se iba pero se dejó las rodillas, el tobillo y la cabeza en cada pelota y para mí esas cosas no tienen precio, más allá del gol que le pudiera hacer a Jaén o en los partidos que haya hecho que fueron increíbles, pero la honestidad, la transparencia y el compañerismo de ese chico y lo que uno ve en el día a día no se lo vi a nadie en un jugador de esas características, porque un jugador así, que es una estrella, vive de su ego y Pito no tiene ninguno pues todo es por el compañero y por el equipo y, sinceramente, si yo veo este equipo ahora junto a Pito, te hubiese asegurado (aunque no te lo diría): Que me ganen un título...si pueden. Pero bueno, son cosas de la vida, llegué tarde y no lo pude convencer a él de quedarse y ElPozo, te lo puedo asegurar y se lo digo a sus aficionados, dirigentes y a sus compañeros nuevos que no lo conocieron, perdió una referencia que es algo que no puede volver a pasar nunca más.