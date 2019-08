"Yo no me voy a atornillar a la silla de ElPozo por solo tener un buen contrato"

Su contrato era por dos años con opción a otros dos, ¿ha hablado con el club de su situación?

Sí, sinceramente el verano y antes del verano se habló. El club tiene una política de apurar las renovaciones, en el caso del entrenador y como me toca a mi personalmente no puedo dar una opinión porque sería parcial pero, en el caso de los jugadores, no estoy de acuerdo con esa política de esperar para renovar. Me parece que es una política errada pues nos salio mal con Pito y gracias a dios no nos pasó con Fernando y Matteus y estamos trabajando para que no nos pase con otros jugadores. Esperar mucho tiempo para renovar a un jugador o un entrenador puede ser un grave error pero mira, aquí lo importante es que todo estemos contentos. Yo soy una persona leal al club, también tengo mis cosas que decir y el club lo sabe pero soy una persona agradecida y, sinceramente, lo que viví el año pasado fue muy emocionante y el trato que me dio la gente que trabaja conmigo fue estupendo. Al principio me miraron con lupa a ver qué era yo y si estaba a la altura de ElPozo, no me voy a olvidar de lo de Marinovic y lo que la gente me transmitió en la cancha y con razón porque no seguía un jugador determinante en el club pero, según fue pasando el tiempo, la gente me fue transmitiendo un aprecio del que yo también tengo que ser agradecido. Ya veremos si realmente el club quiere que yo me quede y las condiciones serán para que siga. Yo a nivel de contrato, no le voy a robar el dinero a nadie. Me quedaré mientras vea que la gente y el club están contentos con mi trabajo y podamos trabajar juntos. Yo no me voy a atornillar a la silla de ElPozo porque tengo un buen contrato. El día que yo no vea que este club funciona donde yo pueda ser feliz, agradeceré todo lo que me dieron y me iré, y el día que yo vea que no le puedo aportar nada al club y que le estoy trayendo mas problemas que beneficios, también me voy a ir y me va a dar igual mi contrato. Entonces, esperemos que pueda seguir convenciendo al club y a la gente de que este es el camino a seguir y que podemos seguir trabajando juntos y el día que algo se rompa, es ley de vida, gracias por todo, abrazo grande y después veremos el contrato.