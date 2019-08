El Real Murcia echa el cerrojo

Supera al Alarabi de Kuwait con un tanto de Alberto Toril (0-1) y empata ante el Hércules (0-0) en su penúltima prueba de pretemporada.

El Real Murcia, en una tarde sofocante, cubrió otra etapa de su pretemporada con la disputar de un tres en uno en Pinatar Arena, donde se volvió a registrar un gran ambiente de público, que dejó una victoria frente al Alarabi de Kuwait (0-1) y un empate contra el Hércules de Alicante (0-0).

En el primero de los partidos, Adrián Hernández puso de inicio a Alberto Lejárraga, Bertomeu, Kevin García, Antonio Escribano, Julio Algar, Víctor Meseguer, Josema, Juanra, Alberto Toril, Víctor Curto y Andy Escudero. Los granas llevaron la iniciativa ante el Alarabi SC de Kuwait, que está entrenado en la actualidad por el alicantino Juan Ignacio Martínez, ex del Cartagena. El único tanto llegó en el minuto 17. El exjugador del Almería B Alberto Toril, con un remate de cabeza en el primer palo, sorprendió al portero rival y puso el 0-1, el único tanto que se vio en los 135 minutos de juego ayer en Pinatar Arena, ya que anteriormente el Hércules y el conjunto kuwaití también habían acabado 0-0. Posteriormente, el colegiado anuló un tanto por fuera de juego a Juanra, en el minuto 24, para justo antes de la conclusión, tener otra buena ocasión Meseguer, pero el disparo el joven futbolista de 20 años, se marchó fuera. El que también estuvo a punto de marcar fue Víctor Curto, quien esta misma semana selló su continuidad en el equipo, pero falló en el último momento.

El preparador grana cambió su once inicial para medirse al Hércules en un duelo mucho más equilibrado que el primero. Salió con Tanis, Edu Luna, Armando, Manolo, Álvaro Rodríguez, Alberto Rodríguez, Chumbi, Marcos Legaz, Iván Pérez, Juanma y Peque, un once que se puede acercar más al titular. Frente al equipo que dirige Planagumá, ex UCAM, el marcador no se movió. Marcos Legaz, en primera lugar, después Chumbi lo intentaron, pero fue Tanis quien se convirtió en protagonista al realizar una gran estirada ante el disparo del herculano Carlos Martínez. Poco más dio de sí estos 45 minutos, salvo un disparo de Juanma desde la frontal y una llegada del bullense Manolo que tampoco tuvo consecuencias.

Tras este triangular, al Real Murcia solo le resta un último amistoso la próxima semana, el sábado 17 de agosto, que le medirá al Villareal B, también en Pinatar Arena (19.00 horas). Después llegará el estreno liguero para una plantilla que está prácticamente cerrada, pero donde puede haber cambios en los próximos días, sobre todo después de que el lateral zurdo Adrián Melgar, llamado a disfrutar de oportunidades en el primer equipo, sufriera esta semana una rotura de menisco que le obligará a pasar por el quirófano el próximo lunes. Las previsiones estiman que será baja durante los dos próximos meses, e incluso podría alargarse hasta las diez semanas. Se trata de una baja sensible, en especial para el filial, que pierde para el arranque liguero a uno de sus futbolistas más importantes.