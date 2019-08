El Mar Menor frena al Cartagena

Solo ocho jugadores que disputan el amistoso en La Manga estarán dentro de dos semanas en el estreno liguero.

Empate sin goles en el partido entre el FC Cartagena y el Mar Menor (0-0). Los de San Javier demostraron mucho orden defensivo mientras que los albinegros tenían la posesión pero no conseguían encontrar un hueco que les hiciera ponerse por delante.

Empate a cero en una primera mitad donde el FC Cartagena dominaba la posesión, conseguía generar peligro pero no estaba acertado en la finalización. Mientras, el cuadro de San Javier tenía las ideas claras. La orden era fácil. Esperar atrás y buscar una contra en los espacios que dejaban los albinegros a la espalda. Y entendieron a la perfección lo que exigía Paco García, técnico del cuadro marmenorense. Así, llegaría la primera ocasión del partido. Balón al hueco y Ballesta finalizaba, pero se encontraba con un Marc Martínez que salvaba a los suyos de ir por detrás en el marcador nada más sonar el pitido inicial. Le costó siete minutos a los de Gustavo Munúa poder generar peligro sobre el arco de Facu. Y era Pablo Caballero, debutante con la elástica cartagenerista, el que en una semi-volea, puso en aprietos al portero rival. A partir de este momento, el encuentro cogería los tintes que se esperaban, con el cuadro de Gustavo Munúa cogiendo la batuta. Andújar, un minuto más tarde, remataba fuera con la cabeza. Ismael, jugador del filial que dejaba un sabor refrescante por sus continuas incursiones por la derecha, remataría un buen centro de Elady pero sin fortuna. Y, nuevamente, Caballero, que controlaba casi todos los envíos que le mandaban, volvía a rematar pero su testarazo se iba arriba. El argentino está todavía aterrizando de las vacaciones y eso fue descaradamente visible.

Una vez que el Cartagena se probaba y fallaba, el Mar Menor ponía sus cartas sobre la mesa. En el minuto 21, oportunidad para el equipo de Tercera. Mismos protagonistas, allesta y Marc Martínez. Disparo del primero y nueva parada del segundo. Tras esto, los de García confiaron en que podían herir a una escuadra albinegra que, a pesar de tener el balón, se encontraba incómoda. El premio a cómo defender se lo llevaban los de San Javier. Tapaban bien los huecos, bloqueaban las transiciones rápidas y se mostraban como un equipo muy serio en la última línea.

Hasta el minuto 42 tuvieron que esperar los aficionados que asistieron al campo principal de La Manga Club para volver a cantar una ocasión de peligro. Centro de Elady al que Ismael no llegó por muy poco. Y para cerrar el primer acto, el Mar Menor ponía un punto de picante. Ballesta, en su tercera oportunidad, se sacaba de la chistera un disparo a la media vuelta al que volvía a responder Marc Martínez con una parada digna de foto.

En los segundos 45 minutos, bajó el insoportable sol que lucía en esta tarde veraniega, y con la estrella, se marchaba el fútbol. Pocos acercamientos en un último acto donde la intensidad era alta pero la posesión no quedaba tan definida. Ismael, uno de los más activos de todo el encuentro, intentaba un toque de calidad llevando el balón a la escuadra contraria pero su tiro se iba desviado. Corría el minuto 58 y hacía vibrar a la grada. Hasta el 70 no se volvieron a ver signos de otro disparo., en esta ocasión de Carrillo, que había saltado al campo en el ecuador del encuentro. El balón lamía la escuadra y muy poco faltó para cantar el primer gol del duelo. Nueve minutos más tarde respondería el Mar Menor. Kuki, ex de la cantera albinegra, probaba a un Fran que había entrado por Marc Martínez, y la respuesta del guardameta del filial fue excelente. Otra vez Munúa optaba por cambiar casi todo el once en el minuto 67. Saltaba al verde el equipo B, que le puso fe pero faltó la salsa del fútbol.

Empate así que hace que el Cartagena continúe invicto esta pretemporada y que dejaba el debut de Markel Etxeberría y de Caballero con la elástica blanca y negra. Un encuentro donde el Mar Menor demostraba orden, encontrándose el Cartagena con un muro que no conseguía derribar. Preocupante es la situación que afronta ahora el equipo. Quince días quedan para el arranque de la competición y todavía hay jugadores adaptándose, otros lesionados y mucho por llegar. A día de hoy, solo ochio jugadores del encuentro en La Manga Club estarán en la primera jornada. Nueve con Elady, pero el de La Puerta del Segura tendrá dos partidos de sanción que cumplir.