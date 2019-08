La III edición del Trofeo Isaac Peral medirá al Jimbee contra el Orchies

El Jimbee Cartagena ha presentado la tercera edición del Trofeo Isaac Peral, una copa que medirá a los meloneros frente al Orchies Pevele Futsal, de la Primera División francesa de fútbol sala.

El partido se disputará el 21 de agosto, a las 21.00 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena y corresponderá al primer encuentro en casa esta pretemporada del equipo de Brocanelo. Mañana la expedición parte dirección a Lisboa y allí tendrán tres encuentros para empezar a rodar.

En la presentación del encuentro participó Batería, uno de los jugadores insignia del proyecto rojiblanco. «Estamos todos ilusionados con el trabajo que se está haciendo. El año pasado este trofeo no se pudo hacer pero ahora vamos a poder presentar al equipo ante toda la afición cartagenera», decía el brasileño.

«La última temporada no la pudimos iniciar como a todos nos gustaría. Este año, los objetivos son entrar en Copa y en play off. Muchas cosas han cambiado, empezando porque yo he tenido un descanso que no pude hacer el año pasado. El inicio va a ser totalmente distinto», aseguraba el ala.

Batería, también, aseguraba que «el equipo tiene más nivel que el curso pasado. Hemos tenido 5 refuerzos buenísimos que van a aportar muchísimo. Si continuamos como finalizamos el último curso, vamos a molestar a mucha gente».

En sala de prensa también estaba presente el presidente del club, Miguel Ángel Jiménez. El máximo responsable de la entidad se alegraba de haber superado los mil socios. «El objetivo está en 1.500 abonados. Creemos que se van a ser más. El último empujón llega en septiembre. Lo que queremos es devolver la ilusión a Cartagena», expresaba.

Por último, Jiménez añadía que «tenemos un Palacio que es la envidia de la liga» y recordaba que desde noviembre el equipo no pierde como local.