Las dudas del césped continúan

Markel Etxeberría decide bajar de categoría y elige el Cartagena porque "han confiado en mí y es lo que necesito".

El césped está siendo una pesadilla en las oficinas del Municipal Cartagonova. Algo que ha costado que las relaciones con el Elche se terminen viendo afectadas y que va camino de convertirse en un quebradero de cabeza mayor si la hierba no finaliza su crecimiento en condiciones óptimas y no se termina disputando la primera jornada de liga en casa.

Porque, a pesar de que Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, aseguraba que se iba a solicitar a la Federación Española el cambio de escenario y que el debut liguero fuera en el Nuevo Vivero de Badajoz y no en el feudo albinegro como estaba previsto, desde tierras extremeñas aseguran que sí o sí el partido se disputará en el Cartagonova. Lo decía Álvaro Trigo, director general del cuadro pacense en Canal Extremadura Radio, donde era tajante y descartaba la opción de ser local en el primer encuentro de competición. Ante esto, la respuesta del Cartagena era restarle hierro al asunto. «No sé como va a estar el campo el día 25 de agosto pero hemos jugado en peores terrenos de juego en Segunda B que como va a estar este. Si no pudiéramos cambiar jugaríamos aquí y no nos quejaremos. La evolución del campo es positiva. Nos encontraremos peores escenarios, seguro», decía Manolo Sánchez Breis, mánager general del club.

Por lo que el partido se disputará en Cartagena, algo de lo que se están haciendo a la idea en la entidad de Benipila. El mismo Sánchez Breis aseguraba que «no hay un plan B», es decir, que a día de hoy no se valora la opción de albergar el partido en otro estadio.

Ya fuera del césped, otra de las cosas que avanzaba el directivo albinegro es que Mauro y Adama saldrán cedidos, por lo que dejarán libres dos fichas senior para acometer contrataciones y poder ponerle punto y final a la confección de la plantilla cuanto antes. Queda por llegar un lateral izquierdo, dos centrocampistas y un delantero.



Markel Etxeberría, presentado

Y todo esto acontecía en la presentación del décimo fichaje albinegro. Markel Etxeberría pronunciaba sus primeras palabras como futbolista albinegro y una cosa queda clara: es autocrítico y sincero a partes iguales. «He jugado muchos partidos en Segunda y no he dado el nivel esperado», decía el futbolista que ha tenido más de 80 participaciones en la división de plata. «Me llamó el Cartagena y el proyecto me convenció. Han confiado en mí y ahora mismo es lo que necesito», explicaba.

El vasco confesaba que «actualmente me siento más cómodo en el lateral derecho», aunque puede desarrollar la labor de extremo si fuera necesario. También, en el lateral izquierdo y, además, cuando Gustavo Munúa decida jugar con 3 central, el defensor de Erandio puede adaptarse a todo el carril diestro.

Por delante, Etxeberría va a tener a Fucile, teórico titular, hecho que no le preocupa al joven futbolista de 24 años. «Es un jugadorazo pero la competencia viene bien, es sana y hace bien al grupo», contestaba.

«Me gusta defender y me encanta incorporarme al ataque. Físicamente estoy bien. He entrenado por mi cuenta. Mañana podría jugar», concluía.