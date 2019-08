Cristo Martín también dice adiós

La incorporación de un delantero que compita con Pablo Caballero es la prioridad

El FC Cartagena anunció a última hora de la noche de ayer la rescisión de contrato de Cristo Martín, un futbolista que estaba en la rampa de salida desde el inicio de la pretemporada y que se convierte en la tercera baja del club esta semana. Después de marcharse Orfila y Óscar Ramírez, el siguiente ha sido el tinerfeño, que llegó en el verano de 2017 a la ciudad y que sufrió una grave lesión en mayo de 2018. Después de quedarse sin ficha al inicio de la campaña pasada, fue dado de alta en la segunda vuelta, pero solo jugó 63 minutos en tres partidos antes de volver a lesionarse. El club ya comunicó en junio a Cristo que no entraba en los planes de Gustavo Munúa, pero su desvinculación se dilató hasta el día de ayer.

Después de esta salida, la actual plantilla aún tiene 20 jugadores. Se ha aligerado carga pero todavía queda trabajo en el capítulo de salidas. Y esto es porque 17 jugadores son senior, y el máximo está en 16. Es decir, que hay aún un futbolista que tendrá que causar baja y el candidato, tras aclararse la situación de Cristo, es el guardameta Mario Fernández, aunque podría no ser el único. Aunque desde el club insisten que no descartan su continuidad, el cántabro tiene todas las papeletas de tener que hacer las maletas. No pudo demostrar su valía en una temporada donde Joao Costa fue el dueño del arco. Si, finalmente, Paco Belmonte y Manolo Breis optaran por su continuidad, algo que parece muy complicado, habría que pensar en la cesión de Mauro o Adama, algo que queda pendiente también.

La baja que también está cantada es la Igor Paim. El brasileño no ha vuelto para estar en pretemporada con el equipo pero el club sigue sin hacer oficial que rescinde el contrato que le unía a la entidad por dos años. Es sub-23, por lo que no afecta a las matemáticas.

En cuanto a las llegadas, son 10 los futbolistas que han reforzado al Cartagena este verano y solo dos proceden de la Segunda B. Pero faltan piezas. La más importante es la del delantero. Pablo Caballero es el único 9 que, actualmente, tiene el cuadro de Gustavo Munúa. En el punta se está trabajando y desde el club aseguran constantemente que habrá otro ariete para el ataque. La duda surge en saber si será senior u ocupará ficha sub-23. En caso de optar por la primera opción, vuelven a estar en la lanzadera de cesiones tanto Mauro como Adama. Pero, además, se espera que llegue otro defensor y un centrocampista más sub-23. La fórmula en la que se está trabajando es en la llegada de cedidos.

Los mandatarios que quieren una plantilla corta, de 20 futbolistas, los mismos que hay en el vestuario en este momento. Pero queda trabajo. Es el momento de hacer cuentas, de ir cuadrando las fichas senior y poner el remate final a un plantel que tiene la obligación de hacer soñar a la grada. Aunque parezca que no, estamos ante un momento importante. Otros años, el Cartagena ha errado en el fondo de armario. Véase los ejemplos de Juan Moreno o Rui Moreira el curso pasado, o Dani Abalo y Farisato el anterior. Todos ellos futbolistas que llegaron en verano y que no cumplieron las expectativas, lo que limitó al equipo.

Así está la plantilla

Porteros

? Marc Martínez (Recreativo)

? Mario Fernández

Defensas

? Forniés (Real Murcia)

? Sergio Ayala

? Mauro *

? Andújar (R. Majadahonda)

? Carlos David (S. Gilloise)

? Fucile (N. Montevideo)

? M. Etxeberría (Numancia)

Centrocampistas

? Adama *

? Quim Araujo (Córdoba)

? Verza (R. Majadahonda)

? Manu Viana (Atl. Levante)

? Elady

? Carrillo

? Paim **

? Santi Jara

Delanteros

? Pablo Caballero (Almería)

* Pendiente de posible cesión

** Pendiente de rescisión