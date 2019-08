Sadiel Rojas, en la lista definitiva de su país para el Mundial de China

La República Dominicana anunció ayer el equipo que participará en el Mundial de China, una lista donde aparece el capitán del UCAM Murcia, Sadiel Rojas, pero no el escolta Marques Townes, quien de esta forma se incorporará antes a la pretemporada que comenzará la próxima semana. Rojas, por tanto, no estará en Murcia hasta que concluya la participación de su equipo en el Mundial que comienza el 31 de agosto y concluye el 15 de septiembre. Quienes tampoco iniciarán la pretemporada la próxima semana son Dino Radoncic, concentrado en estos momentos con Montenegro, y Rafa Luz, que está con Brasil aunque aún no sabe si se quedará en la lista definitiva. Ya entrada la semana llegará Emanuel Cate, que está con Rumanía.