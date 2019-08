El Mar Menor, rival mañana en La Manga Club

El FC Cartagena ya ha encontrado sustituto para el partido de este fin de semana que, en un principio, estaba previsto frente al Elche. Los ilicitanos comunicaron a los albinegros que no iban a disputar el envite. El Cartagonova no presenta buen aspecto ni tampoco el Martínez Valero, por lo que el cuadro alicantino cambió sus planes y se enfrentará al Almería, equipo que dejó en la cuneta al UCAM Murcia. Desde la dirección cartagenerista hubo malestar por esta decisión ya que consideran que no se puede justificar un cambio así debido a que más instalaciones de la zona ofrecen los servicios para la disputa del partido.

Desde las oficinas albinegras han tenido que improvisar un nuevo rival. Por lo que el Cartagena se enfrentará al Mar Menor, mañana sábado, a las 19.30 horas en La Manga Club. En un principio se había valorado la opción de medirse al filial pero finalmente el equipo de San Javier, que será uno de los 'gallitos' del grupo XIII de Tercera División, será el nuevo contrincante.