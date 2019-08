Gómez hace examen de conciencia

"Queremos jugar la Copa y los play off, pero desde la ilusión, no desde la locura", afirma.

Tras dejar confeccionada la plantilla, Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia Club Baloncesto, se marcha de vacaciones. Pero antes de tomarse un descanso, el madrileño hizo balance del verano en el seno del club de la Liga Endesa. Entre otras reflexiones, indicó que ve un plantel que gana amenaza en el tiro exterior, especialmente desde la posición de ala pívot, y también 'sorprendió' realizando examen de conciencia con los colegiados: «Me he equivocado en muchos momentos en algunas declaraciones, muchas veces en caliente y por el interés del equipo, pero no vemos todo lo que hay detrás», deslizó, para defender seguidamente la gestión que está llevando la ACB desde la llegada de Antonio Martín a la presidencia, «en quien confío mucho» y al que elogió «por el trabajo que está haciendo para mejorar el arbitraje dentro de la liga. Mi confianza es plena y máxima en el equipo de gestión de la ACB y en los árbitros españoles, que me parecen los mejores de Europa».

De esta forma dejaba entrever su propósito para la próxima temporada. Aunque en ninguna ocasión en sus diez años en Murcia ha traspasado la delgada línea que hay entre el respeto y la ofensa, Gómez sí que ha enseñado los dientes al colectivo arbitral en algunas fases de las temporadas. Pero al margen de los colegiados, el director general valoró la composición de la plantilla: «Creemos que es está compensada, capaz de competir en la liga más igualada, con más nivel, de los últimos años. La ACB de este año va a ser muy complicada», indicó, para añadir sobre la figura de Sito Alonso, el primer entrenador en los últimos tiempos que ha renovado su contrato tras lograr un objetivo, que «sabemos que tenemos un técnico que nos va a hacer crecer como club. Es una persona de corazón, implicada, con la que tenemos muchos puntos en común». Puntualizó sobre el equipo que «la diferencia con respecto al año pasdo es que probablemente tiene más calidad en cuanto a puntos, pase de balón y la posición de cuatro. Creo que mejoramos la amenaza en el tiro exterior y tenemos la ventaja de que jugadores como Askia Booker ya conocen la liga. Luego, por el contrario, tenemos otros como Marques Townes, que no conoce la competición y con el que se tendrá que tener más paciencia», apuntó.

Gómez también quiso liberar de presión a la plantilla, sin marcarle objetivos lejos de sus posibilidades: «El presidente es una persona ambiciosa y eso nos lo transmite a todos. Si no fuera por ello, no se hubiera conseguido batir todos los récords de los últimos años. La realidad nuestra no puede ser echarnos una mochila de jugar la Copa del Rey y los play off si analizamos el presupuesto y nuestra historia. Tenemos que ser cautos, pero también vender ilusión, porque queremos jugar la Copa del Rey y los play off, pero desde la ilusión, no desde la locura de meter una presión al equipo», resaltó Gómez antes de que el próximo martes comience el trabajo de pretemporada para los jugadores y el entrenador en Murcia.