Markel Etxeberria, el lateral que luchará por el puesto con Fucile

El Fútbol Club Cartagena ya tiene sustituto para las dos últimas bajas anunciadas, la de Orfila y Óscar Ramírez. Se trata de Markel Etxeberria, lateral derecho de 24 años que procede del Numancia, equipo en el que ha militado las dos últimas temporadas, y se une a la entidad albinegra por un año.

El flanco derecho de la defensa queda cubierto, por tanto, con Fucile, y por este futbolista que se formó en las bases del Athletic de Bilbao. Con el filial del conjunto vasco ascendió a Segunda. El año que pasaron los 'cachorros' en la división de plata, Etxeberria disputó un total de 30 partidos, 28 de los cuales fue titular, anotando un gol. Antes de ese ascenso, era un fijo en el once de Cuco Ziganda en Segunda B. Participó en otra teintena de encuentros, saliendo de inicio en 20. Previo a todo esto, llegaría a hacer la pretemporada con el primer equipo, con tan solo 17 años. Marcelo Bielsa era el líder del vestuario y no le hizo debutar en liga. Tampoco Ernesto Valverde le daría esa oportunidad. En Lezama coincidió con nombres ahora sonados internacionalmente como el del guardameta Kepa o Iñaki Williams, otros más curiosos como el de Ager Aketxe, hermano de Isaac Aketxe, ya ex jugador del Cartagena y nuevo ariete del UCAM, y conoció a los Fernando Llorente, Iker Muniain, Aduriz o Ander Herrera, estrellas del primer equipo.

Tras el descenso, nuevamente, con el filial bilbaíno, se marcharía cedido al Valladolid, donde sus números no fueron tan llamativos. Solo saltó al campo en 9 ocasiones, 5 de ellas estando su nombre apuntando en el once inicial. Paco Herrera no terminaba de confiar en un jugador que aterrizaba en Pucela con 20 años.

Después de esta experiencia, el Athletic de Bilbao volvería a cederlo a la Segunda División, en este caso al Numancia. Ese primer año jugó en 33 ocasiones, llegando a disputar el play off de ascenso a Primera. Actor protagonista en Soria, se desvinculaba el verano pasado del equipo rojiblanco para ya ser propiedad en Los Pajaritos. Tras 13 partidos el curso pasado, aterriza ahora en Cartagena para vivir su primera experiencia en el sur peninsular.

El técnico del Cartagena, Gustavo Munúa, afirmó sobre el jugador que «es un jugador con recorrido que puede cubrir varias posiciones. Aumentará la competencia en el equipo», para afirmar sobre la plantilla que «tenemos una base sólida» pese a que aún tiene que llegar un delantero, otro futbolista en el centro del campo y un lateral izquierdo, como mínimo.