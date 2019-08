Un amistoso ante el filial, 'solución' a la Carabela de Plata

El mal estado del césped del Cartagonova le está acarreando muchos problemas al FC Cartagena, ya que la Carabela de Plata prevista para este sábado se ha tenido que suspender. El Elche, que iba a ser el rival, decidió ante ese escenario retirar se su calendario de pretemporada este partido. Por ello, el club albinegro, al conocer que el UCAM también se había quedado sin rival para este sábado por culpa del Almería, que dio marcha atrás después del cambio de propietario hace unos días, contactó con el club universitario para tratar de jugar, pero finalmente no hubo entendimiento. Por ello, a falta de confirmación oficial, la solución que ha encontrado el club ha sido programar para el sábado por la tarde, posiblemente a las siete, un amistoso contra el filial en los campos de La Manga Club. Por otro lado, el técnico del Cartagena, Gustavo Munúa, aseguró ayer sobre el empate ante el filial del Levante que «hemos tenido muchas cosas buenas y otras no tanto». Un partido en el que no estuvieron Santi Jara, Manu Viana ni Sergio Ayala, a los que «no tiene sentido apurarlos» para salir de sus lesiones.