Caballero aterriza "en plenitud"

"Soy como el vino, mejoro con el tiempo", asegura el atacante de 33 años en su presentación

Once temporadas como profesional entre Argentina, Paraguay, China y España avalan la trayectoria de Pablo Caballero (Santa Fé, 1986), el nuevo fichaje del FC Cartagena para la delantera. El atacante jugará su primera temporada en la división de bronce, dando un paso atrás después de dos malas campañas en las filas del Almería. Sin embargo, él no lo ve así, cree que la Segunda B es una categoría muy competitiva en la que puede sacar su mejor versión. A sus 33 años, el argentino asegura que se encuentra «en plenitud»: «Soy como el vino, pasan los años y cada vez me pongo mejor», subrayó.

Su fichaje se fraguó mientras él estaba de vacaciones en Argentina. «Fue todo muy rápido, tenía muchas ganas de seguir en España. Esta fue una posibilidad muy motivadora y es un desafío para mí», manifestó en su presentación.

Salió de la cantera de Racing Club de Avellaneda, con el que debutó en la Liga Argentina. Luego pasó a las filas de Tigre, estuvo a préstamo en Guaraní (Paraguay), hizo una buena temporada en Almirante Brown y emigró a China, antes de aparecer en la Segunda española en las filas del Lugo. Sus 12 goles en la temporada 2015-16 son su mejor registro. El año pasado acabó perdiendo el sitio en el Almería, y solo marcó dos tantos. «Tuve un año muy irregular. No lo achaco a nada. En Lugo me salió todo y en Almería, nada. Son momentos, si no han salido las cosas fue por factores externos», explicó.

Pese a que siempre ha jugado en Primera o Segunda (ya sea en España o en el extranjero), señala que no le resta motivación. «He seguido la Segunda B los años que he estado en España y me parece una categoría muy similar a la Segunda A. Uno ve la clase de jugadores que hay y para nada me lleva para atrás», dijo.

La velocidad con la que se ha fraguado la operación provoca que Pablo Caballero aún no esté listo para debutar. Se acaba de incorporar a la pretemporada, pero tras un viaje tan largo desde sus vacaciones en Argentina y sin tanto ritmo como el resto de sus compañeros, no se ve para comenzar a jugar en los próximos amistosos. «Al llegar me ha costado el calor y la diferencia horaria. No creo que el entrenador me vea en condiciones de participar», dijo sobre al amistoso de hoy contra el Atlético Levante.



Óscar Ramírez rescinde

La 'operación salida' en el Cartagena, por otro lado, continuó ayer con la rescisión del contrato de Óscar Ramírez, quien ha militado en las tres últimas campañas en el equipo cartagenerista. El defensa catalán podría recalar en el Recreativo de Huelva, donde volvería a coincidir con Alberto Monteagudo. Ahora falta por resolver el futuro de Cristo, Paim y Mario.