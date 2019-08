Pedro Orfila rescinde su contrato con el Cartagena y firma por el Atlético Baleares

El Fútbol Club Cartagena comunicaba ayer la rescisión de contrato de Pedro Orfila, futbolista que aterrizaba el verano pasado en la ciudad portuaria y que no ha disfrutado de las oportunidades que se presuponía que iba a tener cuando firmó. En el Cartagena, el lateral asturiano solo ha disputado 19 partidos, 18 como titular. Nunca ha terminado de ser un fijo en el once y la falta de confianza en él hacía que sus actuaciones no estuvieran al nivel que se le exigía.

Tras el comunicado de la entidad albinegra, llegaba otro del Atlético Baleares donde se anunciaba su contratación. El cuadro de Mandiola está instalado hasta hoy en San Pedro del Pinatar, por lo que se une a la expedición insular a pocos kilómetros de su antiguo club.

A la de Orfila, habrá que sumar en breve otras bajas. Una de ellas la de Cristo Martín. Al jugador ya le comunicaron que no se cuenta con él y, según Paco Belmonte «no se contempla ningún escenario en el que Cristo continúe el año que viene en el Cartagena». De momento, no está entrenando con el resto de sus compañeros y no ha jugado ningún amistoso ya que arrastra una lesión del curso pasado. Esta puede ser una de las claves por la que esté costando tanto buscarle acomodo. «Evidentemente es un tema complejo. No es lo mismo buscar una salida a un jugador que haya disputado 30 partidos que a otro que lleva 8 meses sin jugar. Ojalá estuviera bien y hubiera terminado la temporada con 15 encuentros. Tiene que encontrar un equipo donde jugar 30 partidos», decía Belmonte.

Otro que también está en la lanzadera de salida es Óscar Ramírez. El Recreativo de Huelva de Alberto Monteagudo es el equipo al que, si no ocurre nada, se marchará. Su pretemporada está siendo muy buena pero no parece que vaya a cambiar la opinión de los directivos albinegros. Se sigue peinando el mercado en busca de un sustituto para Fucile y otro para Forniés y parece que Ramírez sería la segunda opción en todos los casos.

A la espera se sigue de saber qué va a pasar con Mario. Su condición de senior es un punto en contra en su continuidad pero desde el club insisten en que no les importaría que se quedara. Y otro nombre propio es el de Titi, el joven jugador de Mali que está a prueba. «El otro día nos dejó buenas sensaciones. Es sub-23 y podríamos tenerlo a caballo entre el filial y el primer equipo» ,explicaba el presidente del Cartagena.

Como punto y final, Belmonte era preguntado por el delantero que falta por llegar y respondía con ironía. «A ver si encontramos otro delantero con el que haya unanimidad. No lo hemos conseguido con uno que lleva jugando 5 temporadas en Segunda, a ver si acertamos ahora», decía notándose cierto malestar por los comentarios leídos en redes sociales tras la contratación de Pablo Caballero.