Pedro León: "Llevaba tiempo sin encontrarme tan bien"

El futbolista murciano Pedro León afronta su cuarta temporada en el Eibar. Después de dos campañas marcadas por las lesiones, el muleño ha afirmado en rueda de prensa que "por circunstancias llevaba un tiempo sin encontrarme así de bien".

Pedro León ha añadido, en declaraciones recogidas por la web oficial del club eibarrés, que "lo del pasado lo tengo olvidado. Me encuentro bien de nivel futbolístico y de nivel físico y esperemos que siga así durante mucho tiempo. He llegado al mismo nivel de los últimos catorce años. Mi nivel ahora es el normal, quitando los dos últimos años, y ése era el objetivo". Además, el armero ha asegurado que su objetivo era "disfrutar de una pretemporada completa sin molestias y seguiremos rezando para que no pase nada en estas dos semanas".

Preguntado por el nivel del equipo, ha comentado que "como cada año, estamos cogiendo el ritmo para poder competir bien desde el primer partido. Estamos en el camino. Los partidos han ido bastante bien. Estamos en un nivel óptimo para empezar la liga y esperemos que se nos dé bien el primer partido".

"Quien conoce a Mendilíbar sabe que la intensidad de los entrenamientos es desde el primer momento. Estamos metiendo mucha caña desde el primer momento y de hecho es raro que no haya gente de la plantilla que esté con molestias. Va a ser así hasta el final", añade el futbolista, quien considera que está clarísimo que nuestro objetivo es mantenernos llegar a la jornada 38 en Primera. Sabemos que Ipurúa tiene que ser el fortín que viene siendo cada año. Lo vamos a dar todo y el que venga a Atxabalpe a entrenar sabrá de lo que estoy hablando. El hecho de que esté Mendi asegura que va a haber mucho trabajo, mucha intensidad y mucho sacrificio. Eso es lo que queremos que sepan, que lo vamos a dar todo. Sabemos que ellos van a estar ahí incondicionalmente", termina diciendo.