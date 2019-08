Ajustada victoria de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen en el GP de Hungría

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato al ganar el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno y el último antes de las vacaciones, que se disputó este domingo en el Hungaroring, donde relegó al segundo puesto al holandés Max Verstappen (Red Bull).



El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) concluyó en tercera posición una carrera en la que el español Carlos Sainz (McLaren) fue quinto, por detrás del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc.





LAP 67/70



