Armando se queda en casa

El técnico Adrián Hernández podrá beneficiarse de su polivalencia.

Punto y final al culebrón Armando Ortiz. El centrocampista y capitán del Real Murcia continuará en el club grana después de largas semanas de 'tira y afloja' con la directiva, la cual le invitó a abandonar el equipo si no aceptaba una rebaja salarial en su contrato. El de Santiago y Zaraiche, tras arrancar la pretemporada entrenando al margen del grupo y con un pie fuera de la entidad durante la última semana, dio un giro total a su situación al aceptar la propuesta de la dirección deportiva encabezada por Julio Algar.

De este modo, el Real Murcia se asegura la continuidad de uno de los pilares del equipo y con una rebaja salarial que se adapta al modelo de viabilidad económica adoptado por el club. Armando Ortiz afrontará su sexta temporada consecutiva defendiendo la elástica grana, la cual ha vestido en 178 ocasiones, tanto en Segunda División B como en Copa del Rey.

Se trata, por tanto, de un activo de gran valor para el entrenador murcianista, Adrián Hernández. El técnico grana podrá disfrutar de las prestaciones de un centrocampista que se adapta tanto a posiciones defensivas como ofensivas, así como polivalente, ya que también puede actuar como central e incluso como lateral derecho.

Por otra parte, el Real Murcia disputó ayer su cuarto amistoso de la pretemporada en el municipal Nicolás de las Peñas para medirse al CD Bullense, de Preferente Autonómica. Los murcianistas se impusieron a los locales con un marcador de 0-3. El técnico Adrián Hernández planteó un once inicial distinto al de compromisos anteriores, en el que alineó a futbolistas que no habían sido de la partida en dichos encuentros. No obstante, el lateral Alberto Rodríguez fue el encargado de inaugurar el marcador con un tanto de bella factura. Recortó a su defensor dentro del área tirando un bonito 'caño' y finalizó con un disparo inapelable para el meta del Bullense.

En la segunda mitad, el citado Armando haría su debut en pretemporada. Además, los murcianistas conseguirían su segundo tanto en el encuentro, obra de Álvaro Rodríguez, quien ya marcó en el choque anterior ante el Muleño, tras ser asistido por Álex Melgar. A quince minutos del final, los mismos protagonistas intercambiarían sus papeles, definiendo Melgar de sutil taconazo dentro del área.

De este modo, el Real Murcia, de menos a más durante el encuentro, sumó su segundo triunfo en la pretemporada con una contundente goleada.