Elady: "Sé que voy a jugar en el fútbol profesional; si no este año, el que viene"

Tras renovar con el FC Cartagena hasta 2021 y dejar atrás varias semanas de especulaciones sobre su futuro, el jienense Elady Zorrilla reconoció que pensó en abanadonar el club para "prosperar" en su carrera deportiva, pero que finalmente decidió quedarse porque confía en el proyecto actual del club. "Sé que voy a jugar en el fútbol profesional; si no este año, el que viene. Me la voy a jugar para ascender este año aquí", declaró el futbolista, que tenía varias ofertas de Segunda División, pero se quedará en el club porque nadie ha abonado su cláusula de rescisión de 500.000 euros.



Aunque está en el mejor momento de su carrera, Elady entiende que para los clubes de Segunda era complicado hacer un esfuerzo económico de tal calibre. "Vengo de hacer un buen año, pero es difícil que un director deportivo decida invertir medio millón de euros en un jugador de 29 años", manifestó.



Ahora se enfrenta al reto de mantener el mismo nivel de la temporada pasada, cuando alcanzó el mejor registro goleador en la historia del club con 21 goles (19 en liga y 2 en play-off). "Todo en la vida se puede superar y voy a luchar por ello", aseguró.



En cuanto a los fichajes del FC Cartagena este verano, sostiene que no se ha quedado por las incorporaciones que puedan venir. "El año que pasado tenía muy buenos compañeros y este año sigo teniendo muy buenos compañeros. No sé si mejores o peores, pero estoy seguro de que este va a ser un equipo ganador y va a luchar por el primer puesto".