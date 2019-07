Viti: "Soy un lateral con con proyección en ataque"

Víctor Díaz, más conocido como Viti, ya lleva varios días entrenando a las órdenes de Rubén Albés en el UCAM Murcia, y ayer fue presentado en La Condomina. En un acto en el que estuvo acompañado de Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM, y de los representantes de Lumen Eléctricas, patrocinador del club que vuelve a formar parte del UCAM Business, el futbolista leonés afirmó que «para mí fue fundamental que el UCAM mostrase interés desde el primer día para que yo viniese». «Esto me ayudó para tomar la decisión de venir a este club. Además, este equipo ya ha estado en Segunda División hace poco y siempre han hecho buenos proyectos y ambiciosos cada campaña. Es un club serio, que le gusta trabajar desde la humildad», continuaba el lateral, que llega después de seis temporadas en la Cultural Leonesa, donde ha jugado más de 200 partidos en Segunda B, además de lograr un ascenso a Segunda, categoría en la que también disfrutó de la titularidad.

A la hora de definirse, Viti indicó que «soy un lateral con mucho recorrido y con proyección en ataque. Mi mayor característica, como lateral, es la velocidad y mi capacidad para asociarme con mis compañeros en el campo». El futbolista, natural de León, debutó el pasado fin de semana frente al Elche CF en el primer partido de la pretemporada, que se disputó en La Condomina. «La verdad es que el ambiente está siendo muy bueno y me he acoplado a la perfección. Tenemos un vestuario sano, que está unido y que le gusta compartir vivencias. Me recuerda mucho a mi primera época en la Cultural, cuando había mucha gente del filial. Pienso que todo esto es muy positivo para formar una familia dentro del vestuario», analizó.

Viti vivirá un año distinto en el que tendrá que adaptarse a las características del Grupo IV después de su paso por la Cultural y el filial del Deportivo de la Coruña. «Conozco poco la verdad. Solo a jugadores que han jugado en este grupo y luego han coincidido conmigo en la Cultural. Me han hablado de los campos que me voy a encontrar y sus experiencias personales en el club que han estado», finalizó.