Las salidas, a fuego lento

El precio de Elady es de 500.000 euros y el Cartagena no está dispuesto a negociar una bajada tal y como está el mercado

El FC Cartagena tiene tanta necesidad de contratar futbolistas como de aligerar peso. En este proceso de remodelación que está sufriendo el vestuario un verano más, todavía son muchas las piezas que no se sabe si sacar del tablero o dejarlas en su posición.

Un delantero mínimo, un central, un lateral zurdo, otro jugador que pueda actuar por todo el carril derecho y mínimo un delantero, son los ingredientes del menú que están preparando los mandatarios cartageneristas. Y la intención es que sean sub-23, lo que hace más difícil la tarea.

Pero para entrar, también hay que salir, y es aquí donde se está cociendo todo a fuego lento. La plantilla albinegra tiene 21 jugadores actualmente con contrato, de los cuales 19 son senior. Solo Carrillo y Paim (este último no está entrenando y solo falta que el club haga oficial su desvinculación) son futbolistas sub-23. A pesar de que hay saturación, es una situación que no debe preocupar puesto que ya hay jugadores que han sido invitados a salir -el caso de Cristo Martín y Orfila-, otros que están pendientes de ofertas -Elady-, dos que no saben si saldrán cedidos o estarán a las órdenes de Gustavo Munúa -Mauro y Adama-, y un Aketxe que sigue teniendo un futuro incierto.

Muchas son las bajas que se van a dar pero que de momento no se están otorgando. La más inmediata podría ser la Óscar Ramírez, cuyo reencuentro con Alberto Monteagudo en el Recreativo de Huelva está más cerca.

En el caso de Aketxe, tras los fallidos intentos de contratación de Donovan Wilson y Toché (primeras opciones para el Cartagena), desde la entidad albinegra insisten que nada cambia en su situación. Sigue teniendo la puerta de salida tan abierta como cerrada. Es el único delantero natural que tiene el equipo y su continuidad depende de una oferta que le invite a cambiar de aires.

Si miramos a la portería, la llegada de Marc Martínez le cerraban la titularidad a Mario Fernández, guardameta que el año pasado estaba mandado a jugarlo todo y vio como Joao Costa disfrutaba de la confianza del entrenador. Pues bien, a pesar de su condición de futbolista senior, desde el Cartagena no descartan que Mario pueda seguir vistiendo de blanquinegro. El portero convence a la dirección técnica pero suena muy osado pensar que una ficha de más de 23 años vaya a ser usada para un segundo cancerbero.

En lo referente a Mauro y Adama, todo se decidirá esta pretemporada. Deben convencer al técnico. Ambos gustan pero no se quita ojo de lo que ofrezca el mercado. En caso de que haya algún nombre que encandile a Paco Belmonte, estos serían cedidos.

Y en cuanto a Cristo Martín y Orfila, el primero con un plan especial de preparación y el segundo ejercitándose con normalidad, siguen negociando con el club las condiciones con las que separarán sus caminos.



Elady, 500.000 euros o nada

Después, está el capítulo de Elady. El caso del jienense sigue enquistado. En las Islas Canarias aseguran que el Tenerife va a aumentar la oferta inicial de 150.000 euros que retiró hace unos días. Se espera una nueva de 250.000 euros pero, en el Cartagena, aseguran no tener nada sobre la mesa.

Además, el Fuenlabrada se une a los equipos que preguntaron por el de La Puerta del Segura.

En la entidad cartagenera lo tienen claro. O se pagan los 500.000 euros de la cláusula o Elady no sale. Una posición que, en parte, se deba a cómo está el mercado este curso. Salarios desorbitados para la Segunda División B y todo el mundo tirando al alza llevan a Belmonte y a Breis a considerar que si el máximo goleador albinegro tiene que salir, únicamente sea al precio que se firmó en el contrato.

Si no hay oferta, Elady cumplirá el año que le resta.