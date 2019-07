Kevin García refuerza el lateral izquierdo del Real Murcia

El Real Murcia sigue conformando su plantilla para el próximo curso y ha añadido una pieza más tras cerrar la contratación de Kevin García. El lateral izquierdo, de 29 años de edad, llega procedente del Burgos de Segunda División B donde la pasada campaña disputó un total de 22 partidos en la categoría de bronce. "El nuevo futbolista grana cuenta con una amplia trayectoria en Primera, Segunda y Segunda División B. Formado en la cantera del Mallorca dio el salto al primer equipo en la temporada 2010-2011. Tras militar en el equipo balear durante cuatro temporadas, tres de ellas en Primera, saldría para jugar en el Panetolikos GFS griego, L'Hospitalet, el Guijuelo y el Burgos", ha explicado el club murciano en su página web.

Kevin García trabajará desde ya con el primer equipo, incorporándose a la pretemporada y estando a disposición del entrenador Adrián Hernández. Así pues, al Real Murcia solo le resta una ficha sénior por ocupar a la espera de lo que ocurra con el centrocampista Armando y el delantero Víctor Curto. Y es que ambos todavía no se han estrenado en un amistoso a la espera de lo que ocurra con sus fichas después de que el club les informase que no podría hacer frente a sus sueldos si no aceptaban una rebaja. El conjunto grana afronta esta tarde su tercer amistoso del verano al medirse a las 20.00 horas al Muleño, de Tercera División, en el Municipal de Mula. El precio de las entradas es de 5 euros.