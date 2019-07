Más de un centenar de equipos se dan cita en el 3x3 La Manga más ecológico

Los equipos 'No presentados', 'Ale vente a Jairis', 'No sé quién', 'Protozoos', 'Puno y digo si me lío' y 'Come in school' fueron los triunfadores en la segunda y última jornada del 3x3 La Manga 2019, organizado por la AD Marme en colaboración con la concejalía de Deportes del ayuntamiento de San Javier con La Opinión como diario oficial. En total, unos cuatrocientos jugadores repartidos en más de un centenar de equipos disfrutaron del baloncesto en un campeonato de marcado carácter ecológico, ya que los responsables organizadores, con el fin de dar ejemplo y de contribuir a la regeneración del Mar Menor, aplicaron medidas sostenibles, como la reducción de los envases de plástico y el reciclaje de toda la basura. Para ello, en lugar de botellas de agua, instalaron fuentes para que los jugadores puedan usar sus propias botellas reutilizables.

Seis categorías entraron en juego en la maratoniana segunda jornada. En infantiles masculinos, 'No presentados', con David, Jonathan, Andrés y Pablo, se llevó la victoria por delante de 'BTW 05', con Alberto, Álex, Fran y Javi, y de '4 Horas', con Juan Diego, Juan David, José Antonio y Juan José.

En promesas femenina, el equipo 'Ale vente a Jairis', con Paula, Mireia, Alejandra y Laura, se hizo con el primer puesto, con 'Estás morena y fuerte', de Ale, Valen, Alba y Dolo en la segunda plaza, y 'Tortugas torpes', con Carmen, Elena, Marina y Laura, en la tercera. En chicos, Tendero, Jimmy, Jorge y Ginés, componentes de 'No sé quién', subieron a lo más alto del podio, donde 'Hacer estudiado antes perro', de Nilo, Danil, Santi y Miguel Ángel, acabó segundo, completando los puesto de honor 'Mufachas', con Raúl, Álvaro, José y Ernesto.

En categoría absoluta femenina, 'Protozoos', con Soto, Ale, Ángela y Alba se adjudicó el primer puesto, con 'No snacks', de Marta, Irene, Bego y Juani, en el segundo puesto, y 'Firulais', de Patricia, Lorena, Consuelo y Lucía en el tercero.

En absoluta masculina, 'Punto y digo si me lío', de Nacho, Deivid, Fran y Álvaro, acabó en el primer puesto del campeonato, con 'Sacriments', de Juanky, Frankly, Joseda y Antonio en el segundo puesto. 'Los Julianos', con Salva, Dani, Carlos y Francis, fueron terceros.

Por último, en categoría Vintage (veteranos), el equipo 'Come in school', de Capi, Edu, Paco y Saavedra, ganó el torneo con 'La canasta de Noé', con José Antonio, Marco Antonio y Carlos, segundos, y 'Syscomed', de Francisco Jesús, Juan, Guillermo y Fernando, terceros.

La entrega de premios corrió a cargo de los concejales de Deportes y Turismo del ayuntamiento de San Javier, Sergio Martínez Ros y Antonio Martínez Torrecillas, así como José Miguel Fernández Guerrero, de la AD Marme.

Con anterioridad en la primera jornada, en la categoría benjamín, la reservada a los más pequeños, el conjunto 'Los Valientes', con Rubén, Ángel y Gonzalo, se hizo con la victoria por delante de 'Las Supernenas', con Ana, Celia, Paula y Naira. El tercer puesto fue para 'Trynm Team', con Raquel, Antonia Jiapin, Nerea y Mireia.

En minibásket femenino (alevines),Irene, Teresa, Nuria y Rocío, 'Las 4 Fantásticas', fueron las grandes triunfadoras, con 'Las K.A.C.E.', con Carolina, Esther, Alba y Kati en la segunda plaza, y 'Guerreras MB', con Elena, María y Natalia, en la tercera posición.

En minibásket masculino, 'Los Gloves Torpes' de Alejandro, Darío, Alejandro y Guillermo se anotaron el primer puesto. La segunda plaza fue para 'Los Globber Torpes', con Pablo, David, Carlos y Pablo, completando el podio 'L'Infante Ball', con Jesús, Antonio Javier y Juan.

Por último, en la categoría infantil femenina, 'Si hay sol hay playa', equipo compuesto por Rachele, Lola, Claudia y Miriam, se adjudicó el triunfo, con 'LAMA', de Aitana, Marta, Ana y Lola en el segundo puesto. 'Chicago me limpio', con Marta, María, Rosa y Aitana acabó en la tercera plaza.

El campeonato de La Manga no será el único que organizará la AD Marme este verano. El segundo será el ya tradicional 3x3 La Ribera, previsto para los días 10 y 11 de agosto en la Explanada de Barnuevo. Los precios de las inscripciones por equipo van desde los 32 hasta los 40 euros y se pueden realizar ya a través de la página web www.marme.com.