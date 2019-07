El UCAM arranca con derrota ante el Elche

No fue el estreno soñado, pero la derrota sufrida por el UCAM Murcia en su primer encuentro de pretemporada entraba en el guion. El Elche, de Segunda División, se llevó el triunfo de La Condomina (0-2) con lo justo en el que fue el estreno de Rubén Albés como técnico universitario. Dos tantos de falta directa, uno en cada mitad, obras de Verdú y Borja Martínez, hicieron sucumbir a un UCAM que dispuso de las mejores ocasiones en el primer tiempo y que, en la segunda, se vio superado por los de Pacheta por evidente inercia.

Albés no dudó en sacar en la primera mitad a los once futbolistas de los que dispone por ahora en plantilla. Con los nombres de los que dispuso, esbozó sus primeras ideas sobre el césped. Dotó de libertad de movimientos en la medular a Chavero, bien escoltado por un Carlos López que siempre encontraba su sitio pese al 'músculo' que el Elche de Pacheta concentró sobre la divisoria.

No obstante, el centro del campo no fue el hábitat natural del UCAM para generar espacios y peligro. La velocidad de los extremos Barbosa y, especialmente, Higón, se convirtió en el mejor arma de los universitarios. El ex del Badajoz sorprendió a todos con su velocidad, tanto física como en la ejecución de movimientos. El Elche, que solo encontraba en Josan, un exuniversitario, su estilete para llevar peligro, sufrió las embestidas locales a través del costado derecho.

Perales, delantero fajador nato, disfrutó de la primera ocasión clara del duelo, pero el meta San Román se convertiría en un muro insuperable en esa y en otras acciones.

El Elche, gracias al balón parado, rompió la igualada inicial sin mostrar grandes atributos y pese a llegar al encuentro mucho más rodado que el UCAM de Albés. El central cartagenero Gonzalo Verdú, con un libre directo potente a media altura desde unos 26 metros, sorprendió a un Gianni que pudo hacer más para evitar el tanto.

Sin embargo, el UCAM no se amilanó. Higón cortó en el centro del campo un mal envío entre defensas, y tras una carrera de veinte metros, se plantó ante un San Román que ganaría la partida. El meta del Elche aguantó abajo, y pese al intento de vaselina de Higón, elevó la manopla haciendo un alarde de reflejos para frenar una ocasión clamorosa. Antes del descanso, además, Perales estamparía el balón en el travesaño tras conectar de cabeza en el área chica un córner botado por Chavero.

En la segunda mitad, Albés introdujo un once completamente nuevo con jugadores del filial. Pacheta hizo lo mismo, haciendo gala de la profundidad de su plantilla, en la que se encuentra el murciano Gonzalo Villar o tres exuniversitarios como Manolín, Pere Milla y el lateral molinense Tekio.

Pese a que los canteranos del UCAM dieron destellos de su potencial, el Elche sentenció con otro libre directo, obra de Borja Martínez, quien se alió con la fortuna para marcar: el balón dio en el travesaño y se introdujo en la red tras tocar en la espalda del meta Sergio Díaz. Con poco más que llevarse la boca, el UCAM puso la primera piedra de un proyecto llamado a alcanzar metas importantes en este nuevo curso.

FICHA TÉCNICA

UCAM MURCIA. Gianni, Gurdiel, Hugo Álvarez, Galas, Viti, Carlos López, Presa, Chavero, Higón, Barbosa y Perales. También jugaron Sergio Díaz, Joao Erick, Johan, Gabri, Carvajal, Salinas, Ayala, Camacho, Pau Pérez, Nasta y Mounir.

ELCHE. San Román, Óscar, Ramón, Verdú, Claudio, Román, Nuke, Josan, Olmo, Manu Justo y Juan Cruz. También jugaron Tekio, Edgar, Dani, Primi, Manolín, Gonzalo Villar, Fidel, Borja Martínez, Pere Milla, Nino, Yacine y Alberto.

GOLES. 0-1. Min. 32: Verdú. 0-2. Min. 78: Borja Martínez.

ÁRBITRO: Joaquín Gallego Gambín, comité murciano.

Estadio: La Condomina, 1195 espectadores.